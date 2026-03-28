El Granada acaricia la permanencia y ahoga aún más al Huesca (4-2)

El Granada dio un paso de gigante y casi definitivo hacia la permanencia al ganar este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 4-2 al Huesca, que acumula cinco derrotas en las seis últimas jornadas y se hunde en la zona de descenso de la clasificación.

Tras un primer cuarto de partido con mando local pero igualado y con ausencia total de ocasiones de gol, los rojiblancos desataron la tormenta perfecta con tres tantos en cinco minutos, entre el 26 y el 31, todos en acciones muy rápidas y de calidad individual ante una desarbolada zaga oscense.

Marcó los dos primeros goles Pablo Sáenz a sendas asistencias de Trigueros y José Arnaiz, mientras que el propio José Arnaiz firmó el 3-0 después de recuperación en la medular y pase de Pedro Alemañ.

El Huesca no se dio por vencido y se fue arriba con todo, con Sergi Enrich reduciendo diferencias en el minuto 38 y Dani Ojeda rozando una nueva diana aún en el primer tiempo, aunque los oscenses no ampliaron su reacción en el segundo acto.

El Granada gestionó bien su ventaja tras el descanso con largas posesiones y liquidó el duelo con el gol de Jorge Pascual en el minuto 64 a pase de un acertado y decisivo Pablo Sáenz.

Los locales, como pasó tras el 3-0, se relajaron y Liberto Beltrán anotó el 4-2 tras varias ocasiones de los oscenses, aunque en los minutos finales, pese a los intentos visitantes, ya no se movió más el marcador.