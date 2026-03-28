Pacheta sufrió un mareo sin consecuencias durante el Granada-Huesca

El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, sufrió un mareo del que ya está recuperado durante la segunda parte del partido entre el equipo rojiblanco y el Huesca, disputado este sábado en el Nuevo Los Cármenes y que ha acabado con triunfo local por 4-2.

El club rojiblanco informó a los medios que Pacheta “ha sufrido un pequeño mareo a lo largo del partido”, por lo que dejó de dirigir a los suyos desde la banda durante el segundo tiempo del choque.

“Ha sido asistido por los servicios médicos del club y se encuentra en perfecto estado”, añadió el Granada.

El segundo entrenador del Granada, Chema Monzón, fue quien dirigió al equipo tras el mareo del técnico, pero el propio Pacheta atendió a los medios en la rueda de prensa posterior al choque.

“Ha sido un mareo, me han hecho las pruebas que hay que hacer y me encuentro bien, ha sido sólo un mareo”, dijo Pacheta ante los periodistas sobre lo sucedido.