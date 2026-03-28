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Pacheta sufrió un mareo sin consecuencias durante el Granada-Huesca

El incidente tuvo lugar en la segunda parte y el técnico no terminó el partido

Pacheta, durante el partido de este sábado.

Pacheta, durante el partido de este sábado. / LALIGA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Granada

El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, sufrió un mareo del que ya está recuperado durante la segunda parte del partido entre el equipo rojiblanco y el Huesca, disputado este sábado en el Nuevo Los Cármenes y que ha acabado con triunfo local por 4-2.

El club rojiblanco informó a los medios que Pacheta “ha sufrido un pequeño mareo a lo largo del partido”, por lo que dejó de dirigir a los suyos desde la banda durante el segundo tiempo del choque.

“Ha sido asistido por los servicios médicos del club y se encuentra en perfecto estado”, añadió el Granada.

El segundo entrenador del Granada, Chema Monzón, fue quien dirigió al equipo tras el mareo del técnico, pero el propio Pacheta atendió a los medios en la rueda de prensa posterior al choque.

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“Ha sido un mareo, me han hecho las pruebas que hay que hacer y me encuentro bien, ha sido sólo un mareo”, dijo Pacheta ante los periodistas sobre lo sucedido.

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