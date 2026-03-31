La previa del SD Huesca-Cultural Leonesa: hora de alzar la voz por la salvación

La SD Huesca disputará este miércoles a las 20.00 horas en el estadio de El Alcoraz un partido importantísimo para sus intereses futuros ante la Cultural Leonesa, ya que ambos luchan por salir de la zona de descenso y del resultado que obtengan mañana los altoaragoneses dependerá que miren hacia abajo casi de forma definitiva, a falta de nueve jornadas para el final de la temporada. Los oscenses atraviesan un momento muy delicado por los resultados que han obtenido en los dos últimos meses, nefastos para su futuro, en el que corre peligro la permanencia en la categoría.

El cambio de entrenador en el conjunto azulgrana, del que se ha hecho cargo hace dos jornadas José Luis Oltra, tampoco ha dado resultado hasta ahora y el equipo ha sumado dos derrotas consecutivas tanto dentro como fuera de casa. La decepción y frustración entre los aficionados oscenses es muy grande ante el peligro que corre el futuro deportivo del club después de estar quince años en el fútbol profesional.

Para el partido de este miércoles es una incógnita si habrá cambios de sistema y de jugadores en vista de que lo probado hasta ahora por el nuevo técnico no está dando el resultado apetecido. Así, los cambios en la alineación del Huesca podrían ser por la banda izquieda, donde podría volver a partir de inicio tras varias jornadas Liberto Beltrán, tanto en el lateral como, de manera más probable, en el extremo. Por delante, podría apostar por la vuelta de Enol Rodríguez a la titularidad. El técnico del equipo oscense no recuperará a los jugadores que ya había lesionados, el lateral derecho Toni Abad y el medio Jesús Alvarez, ni tampoco a Diego Aznar y Joaquín Fernández, que son de larga duración.

Zéno Stassin, durante un entrenamiento en la Base Aragonesa esta semana. / SD Huesca

Por parte la visitante, la Cultural afronta la cita quizá como la última oportunidad para agarrarse a sus ilusiones de permanencia después del varapalo recibido ante el Andorra (0-4) que dejó al equipo de Rubén de la Barrera como colista de Segunda División, a tres puntos de los aragoneses y a ocho de escapar del descenso. El técnico gallego, que aún no conoce la victoria en su segunda etapa en León, con tan solo un empate cosechado en cinco encuentros, contará con una nueva baja en el centro de la defensa, como le ocurrió frente al equipo del Principado, aunque la vuelta del capitán, Rodri Suárez, tras su sanción, compensará la ausencia del hispano-croata Matia Barzic.

Lo que tendrá que decidir De la Barrera es el acompañante del central leonés, ya que Peru Rodríguez dejó muchas dudas en el último compromiso y fue sustituido en el descanso por Quique Fornos, que recuperaba la titularidad después de meses sin contar para la Liga para el anterior inquilino del banquillo, Cuco Ziganda. El entrenador siempre ha optado por introducir modificaciones, no solo de jugadores, sino también de sistema, en función de los rivales y no es descartable que ante el equipo oscense dote de más músculo a la medular con la vuelta del argentino Thiago Ojeda o Selu Diallo e incluso se plantee una primera titularidad de Javier Fernández "Bicho".

Íñigo Piña, Jaime Seoane y Jordi Martín, en un entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Al margen de los tres importantes puntos que estarán en juego, también contará el average entre ambos equipos, después de la victoria de la SD Huesca en el Reino de León (0-2), con dos técnicos diferentes en ambos banquillos a los que mañana serán rivales, entonces Ziganda en el local y Jon Pérez Bolo en el visitante.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, Seoane, Portillo; Ojeda, Liberto y Enol.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Fornos, Hinojo; Radoja, Ojeda; Iván Calero, Chacón, Ribeiro y Sobrino.

Árbitro: Luis Bestard, Comité Balear.

Estadio y hora: El Alcoraz, 20.00 horas