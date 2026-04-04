Un casi deshauciado Huesca se enfrenta a Las Palmas en busca de una reacción que no llega

El Huesca acude al estadio de Gran Canaria, para jugar este domingo ante la UD Las Palmas (18.30) muy tocado tras los últimos resultados ya que no levanta cabeza en la zona de descenso, después de semanas sin lograr una victoria.

Prueba de ello fue que en el último partido, el pasado miércoles en el Alcoraz ante la Cultural Leonesa, los altoaragoneses no pudieron pasar del empate en un mal partido ante el colista.

La llegada de José Luis Oltra al banquillo del Huesca no ha supuesto ninguna reacción, y con dos derrotas y un empate el equipo sigue atascado en la zona de descenso y prácticamente medio paso de perder la categoría, ya que el conjunto no cambia ni se ve ninguna reacción en el juego, ni en los resultados, ni en el rendimiento de los jugadores.

El desánimo en la afición y en los jugadores del Huesca es patente semana tras semana y ya se ve muy lejana la posibilidad de la permanencia en la categoría, después de quince años de fútbol profesional en la ciudad oscense, por lo que la decepción se ha apoderado de todos en el entorno azulgrana,

Para el partido de este domingo, José Luis Oltra podrá ya contar con Jesús Álvarez en la línea medular, un jugador importante que ha acusado mucho el equipo su ausencia, aunque teniendo en cuenta que el Huesca es el peor equipo visitante de la categoría se ve con remotas posibilidades el poder puntuar en las islas.

Respecto a la alineación de la Sociedad Deportiva Huesca es una incógnita si el entrenador por los mismos jugadores que durante estas tres últimas jornadas que lleva al frente del Huesca, ya que tampoco le están dando resultado su continuidad en el campo, aunque tendrá que hacer dos cambios forzosos por lesión y uno por sanción.

El técnico del equipo oscense recuperará a Jesús Álvarez para la línea medular, pero perderá a Dani Ojeda que se le salió el hombro en el partido del pasado miércoles y lo lleva en cabestrillo, pero no podrá contar ni con Oscar Sielva, por rotura muscular, ni tampoco con Carrillo, por sanción federativa.

Además, siguen en el dique seco Toni Abad, Diego Aznar y Joaquín Fernández, con ausencias que ya son de larga duración. La probable alineación del Huesca podría estar formada por Dani Jiménez; Mier, Piña, Pulido, Liberto; Jordi Martín, Seoane, Portillo, Cantero; Enrich y Enol.