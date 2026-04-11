El Huesca busca aire para seguir respirando. La previa del Huesca-Deportivo

El Huesca y el Deportivo cruzan sus caminos este domingo (16.15 horas) tan necesitados de puntos el uno como el otro, pero con diferentes objetivos: en el caso de los aragoneses, hallar una de sus últimas tablas de salvación que evite su descenso, en el de los gallegos, pelear por el ascenso directo. El técnico deportivista, Antonio Hidalgo, regresa a El Alcoraz, en un reencuentro de máxima tensión.

El Huesca quiere aprovechar una de las últimas oportunidades que tiene en esta temporada para agarrarse a la permanencia y, para ello, deberá vencer al Deportivo en otra final que le queda al conjunto oscense, ya que de no sacar adelante el partido diría prácticamente adiós a la Segunda División.

El conjunto azulgrana quiere aferrarse hasta el último momento, hasta que matemáticamente no se diga lo contrario, para poder seguir en el fútbol profesional, y es necesaria una victoria que también daría buenas sensaciones de cara a la recta final del campeonato.

En Huesca, aunque matemáticamente es posible, se da prácticamente por hecho que el equipo no podrá salvarse, dada la distancia de seis puntos con la salvación y por las sensaciones que transmite el equipo. Ya que, en la anterior jornada, aunque la primera parte ante la UD Las Palmas fue buena, como ha ocurrido durante todo el año, varios errores individuales condenaron al equipo a sumar otra derrota.

En el conjunto azulgrana son bajas de larga duración Diego Aznar y Joaquín Fernández, mientras que Dani Ojeda no estará por una lesión en el hombro y Óscar Sielva, por una dolencia muscular. Ausencias a las que se unirá el defensa Álvaro Carrillo por sanción federativa, aunque podrán estar a disposición del técnico del Huesca, José Luis Oltra, el lateral derecho Toni Abad y el extremo izquierdo Liberto Beltrán.

Para el partido no se espera que haya muchos cambios respecto al duelo anterior, aunque podría haber uno por línea, de manera que es posible que vuelvan al once inicial Toni Abad y Liberto, como extremo izquierdo. En la delantera existe la duda sobre si jugará Sergi Enrich o Enol Rodríguez o incluso los dos juntos, ya que el Huesca debe sumar los tres puntos si quiere seguir teniendo alguna esperanza de poder mantener la categoría al final de temporada.

La jornada puede ser muy propicia para los intereses deportivistas pero todo pasa por ganar en Huesca, donde los blanquiazules han perdido en sus últimas dos visitas.

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Hidalgo dará continuidad al bloque que desarboló el pasado fin de semana al Málaga pese al empate final. La única novedad puede ser la entrada del italiano Samuele Mulattieri en la delantera, por lo que el joven Nsongo Bil arrancaría en el banquillo. «No sé si es la última, si es la penúltima; desde luego es de las últimas y no podemos dejar escapar la ocasión para ganar», dijo el técnico azulgrana José Luis Oltra en la previa del encuentro.