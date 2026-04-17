José Luis Oltra, entrenador del Huesca: "Solo nos vale ganar, ya no queda tiempo"
El técnico valenciano advierte sobre el Eibar, "el mejor equipo de la segunda vuelta", pero recalca que "estamos preparados"
El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, ha reconocido este viernes que, aunque el equipo está mejor, no le vale otra cosa que no sea sumar los tres puntos este domingo, cuando se enfrentará fuera de casa al Eibar (18.30 horas), porque "ya no queda tiempo".
Así lo ha afirmado en la rueda de prensa previa del partido, en la que ha observado que, aunque el Huesca está "un punto más cerca que la semana pasada y, probablemente, con mejores sensaciones" tras disputar el duelo contra el Deportivo, ante el conjunto vasco debe conseguir el triunfo.
El técnico también ha indicado que el equipo ha mejorado porque ha empezado "a decidir mejor" y a sentirse "un poquito más seguro".
Sin embargo, ha advertido de que el Eibar "es el mejor equipo de en la segunda vuelta" y el que mejores resultados obtiene como local. "Es el tercero menos goleado, de los últimos siete partidos, en seis no ha encajado; creo que lleva ocho sin perder", ha subrayado el entrenador.
En su análisis del rival, ha explicado que es uno de los equipos "que más fases de presión realiza", que más duelos disputa y gana y que ejecuta más centros con éxito, aunque ha apostillado: "Pero nosotros estamos preparados".
La afición va a acompañar el equipo a Éibar, a pesar de la delicada situación deportiva que atraviesa, algo que valora mucho José Luis Oltra. "Estoy muy feliz de estar aquí y lo que quiero es devolverles alegrías con resultados", ha señalado el entrenador sobre unos seguidores a los que les ha agradecido "que sean valientes en esta situación y apoyen".
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