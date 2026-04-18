La previa del Eibar-Huesca: la última bala en el cargador

La SD Huesca visita este domingo Ipurua con la firme intención de puntuar para recortar los cinco puntos que le separan de la salvación. Así, el conjunto azulgrana, peor visitante de la categoría, viaja a Guipuzkoa para gastar su última bala ante la SD Eibar, mejor local de Segunda y con claras aspiraciones de promoción. Aun así, a estas alturas de la competición, los altoaragoneses no pueden fijarse en la clasificación del rival y tienen una obligación clara: sumar de tres en cada partido para intentar salir de los puestos de descenso.

Con cada jornada que pasa, el margen de error se reduce y la necesidad de ganar se convierte en imprescindible hasta el final de la temporada. En su último encuentro ante el Deportivo de La Coruña, el equipo mostró una mejor imagen, con mayor actitud y mejores sensaciones sobre el terreno de juego. Sin embargo, ese esfuerzo no fue suficiente para sumar la victoria, por lo que la situación sigue siendo crítica, sin una mejoría clara que permita vislumbrar un cambio de rumbo.

En cuanto a la plantilla, el equipo va recuperando efectivos, aunque para este encuentro serán baja Óscar Sielva, Dani Ojeda, Joaquín Fernández y Diego Aznar, además del sancionado Jorge Pulido, expulsado en el último partido ante el Deportivo. Toni Abad, por su parte, es duda y se mantiene entre algodones. Pese a la buena imagen ofrecida en la última jornada, se esperan algunos cambios en el once inicial. En el centro de la defensa, Carrillo podría ocupar el lugar de Pulido, mientras que en el centro del campo podrían repetir los mismos jugadores que actuaron en El Alcoraz.

Jesús Álvarez y Jordi Martín ,durante un entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Por su parte, los de Beñat San José tienen a tiro la sexta plaza, que asegura en la Segunda División la disputa de la promoción de ascenso. El técnico anunció que sigue con tres bajas por lesión en su plantilla, las mismas que tenía la pasada jornada: Juan Bernat, Marco Moreno y Toni Villa. A ellos se le une el sancionado Adu Ares, que se perderá este encuentro por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Sí recupera a Aleix Garrido una vez cumplido la semana pasada su partido de sanción por ese mismo motivo.

El entrenador donostiarra podría volver a alinear en su once inicial al ex del Huesca Javi Martínez en el centro del campo, que fue la principal novedad la semana pasada. La baja de Adu Ares, que también fue titular, podría ser suplida por Mada y, en ese caso, San José podría optar por colocar de nuevo a Corpas en el extremo derecho y alinear juntos a sus dos delanteros, con Javi Martón más atrasado y Jon Bautista como nueve puro.

Sergi Enrich, delante, y Agustín Lasaosa, detrás, antes del viaje a Ipurua. / SD Huesca

Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Jair, Arbilla, Sergio Álvarez, Javi Martínez, Corpas, Martón, Mada y Bautista.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Piña, Alonso; Alvarez, Mier, Jordi Martín, Portillo; Liberto o Luna y Enol.

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano)

Estadio y hora: Ipurua, 18.30 horas.