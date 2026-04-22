Sergi Enrich, jugador de la SD Huesca: "El Real Zaragoza es un gran equipo, pero nos tenemos que fijar en nosotros"

SD Huesca y Real Zaragoza afrontan un partido vital este domingo que será una oportunidad de reengancharse a la lucha para el que gane y una sentencia de muerte para el que pierda. Este miércoles ha sido protagonista un jugador que ha vivido el derbi aragonés con ambas camisetas. Aun así, para Sergi Enrich, no se trata de un partido especial por ello, sino que lo será en caso de que el Huesca consiga ganar. “No miro más allá de la situación en la que estamos, me centro mucho en nosotros, en el equipo, en intentar hacer una semana buena, animar a compañeros, ver las caras y qué me transmiten, que vamos a ir de verdad y eso es lo que hay que hacer. Especial será cuando pite el árbitro y esos tres puntos se queden en El Alcoraz”, ha dicho.

El jugador es consciente de que estará delante un equipo con la misma necesidad y que no esperaba verse en una situación así a principio del curso. “Siempre respetando mucho al rival. Sabemos que el Real Zaragoza es un gran equipo, con jugadores muy buenos, que muchos subieron el año pasado a Primera División. Tienen una plantilla muy amplia, pero nos tenemos que fijar en nosotros, en ser intensos, ganar los duelos”, remarca.

Además, el futbolista menorquín reconoce que una derrota podría significar despedirse del fútbol profesional. “Lo afrontamos como un partido hiperimportante, la última bala. Lo hemos dicho desde el inicio de la semana. Es cruel decirlo, pero es la realidad”. Por ello, no quiere pensar en lo que vendrá después del domingo. “No vale de nada mirar más allá. Hay que pensar en mañana, en hoy, en plantear bien el partido, en estar juntos”.

Sergi Enrich, durante el calentamiento del partido ante la Cultural Leonesa. / SD Huesca

Todo ello, después de encadenar 10 partidos consecutivos sin sumar un triunfo. “Es una semana muy complicada, después de muchas jornadas sin conseguir esa victoria que queremos para dar ese impulso final. Pero el fútbol es así, nos ha dado otra oportunidad, es esa la realidad y queremos cogerla sí o sí, en casa, con nuestra gente. Esta semana lo que tenemos que hacer es entrenar bien, no pensar en lo que ha pasado, sino en el ahora, en que se puede y en conseguir estos puntos como sea”, subraya.

El equipo sabe que la imagen es mejor en los últimos duelos, aunque las victorias no llegan. “En los últimos partidos hemos dado esa mejoría que no se ha trasladado en puntos, que es lo que queríamos, pero sí en lo que se ve tal vez en el campo. Ya no vale ahora tener buenas sensaciones o malas, me da igual. Yo lo que quiero es conseguir estos tres puntos, que es fundamental para seguir vivos”, recalca.

Sergi Enrich, durante un entrenamiento en la BAF antes de viajar a Ipurua. / SD Huesca

Sergi Enrich, como jugador “más veterano del equipo”, recuerda que ya advirtió al inicio de la campaña que iba a ser “una temporada muy difícil, muy complicada”. Aun así, no se esperaba “estar en esta situación a falta de tan pocas jornadas”, aunque no quiere pensar ahora en lo que se ha hecho mal, pese a que reconoce los errores. “Cuando hay tres cambios en el banquillo en una temporada es que hemos hecho una temporada de mierda. Pero ya no sirve de nada mirar lo que hemos hecho, sirve conseguir los 3 puntos”.

A mí me ha costado mucho, no esperaba que a mis 36 años me pudiera afectar tanto. He tenido un proceso complicado, no voy a engañar, pero mis ganas de ayudar y de aportar están y lo voy a dar hasta el último minuto Sergi Enrich — Jugador de la SD Huesca

También ha admitido que ha pasado por momentos duros este curso, aunque mantiene la energía para luchar por la salvación. “A mí me ha costado mucho, no esperaba que a mis 36 años me pudiera afectar tanto. He tenido un proceso complicado, no voy a engañar, pero mis ganas de ayudar y de aportar están y lo voy a dar hasta el último minuto”.

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Por último, ha mencionado la importancia de la afición, tanto en el encuentro contra el Real Zaragoza como en el resto de partidos. “No tengo ninguna duda de que El Alcoraz va a ser nuestro número 12. Es un tópico, pero los necesitamos. En el vestuario hago mucho hincapié en eso, aunque sea una situación dura, tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla”.