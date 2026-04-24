La anécdota de José Luis Oltra con un aficionado del Huesca: "Lo único que le voy a pedir es quedar por encima del Real Zaragoza"

Un derbi es un partido que en lo anímico vale más que tres puntos, pero en el de este domingo entre SD Huesca y Real Zaragoza tiene todavía más tintes dramáticos. Pese a que en los últimos años se han disputado hasta por el ascenso directo, el de este fin de semana en El Alcoraz puede dejar a uno de los dos virtualmente descendido o a la espera de un milagro.

José Luis Oltra, con sus mensajes en rueda de prensa, quiso transmitir ese alma de derbi y de saber lo que se juega su equipo, pero hubo un pasaje de sus palabras que se han hecho especialmente virales porque son un fiel reflejo de lo que supone esta rivalidad en tierras oscenses.

El técnico contó una anécdota con un seguidor del Huesca que le paró por la calle no esta semana de derbi, sino al poco de llegar a la capital aragonesa en sustitución de Jon Pérez Bolo. Le dijo si iban a ganar el domingo (no este, uno anterior que no especificó) y el valenciano le contestó: "No se preocupe, que al final lo vamos a lograr".

Y este aficionado le dijo: "Lo único que le voy a pedir es quedar por delante del Zaragoza", dándole igual descender siempre y cuando sea juntos los dos aragoneses. Después reconoció que más personas esta semana le han pedido vencer el derbi "como es normal".

Lo cierto es que sus palabras no han sentado bien ni en Huesca ni en Zaragoza de forma mayoritaria. Desde el lado zaragocista las respuestas a Oltra denotan que no sorprende, mientras que desde la afición azulgrana consideran que no son apropiadas porque lo más importante sin duda es salvarse y no vencer o superar al Real Zaragoza en la clasificación.

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A este picante del partido se une que no va a haber aficionados del Real Zaragoza en las gradas ni en la zona visitante ni por el campo, al menos con distintivos blanquillos ya que la normativa vigente en materia de seguridad lo impide, y que todo El Alcoraz va a ser azulgrana porque ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. En caso de victoria, el Zaragoza dormiría fuera de los puestos de descenso después de ocho meses mientras que si el Huesca suma los tres puntos adelantaría a su rival en la clasificación.