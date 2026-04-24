José Luis Oltra, entrenador del Huesca: "Es un derbi, no son solo tres puntos"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, José Luis Oltra, ha afirmado este jueves en la rueda de prensa previa del derbi aragonés que enfrentará a su equipo con el Zaragoza este domingo en el Alcoraz que es un derbi "dramático" por la situación en la que se encuentran los dos equipos.

"No es un partido cualquiera, es un derbi, con todo lo que supone un derbi. No son solo tres puntos", ha resaltado Oltra, quien ha apuntado que se juega "por el orgullo de tu gente y por hacer feliz a toda tu afición".

Y aunque ha apuntado que no sabe si es "el más dramático de la historia" entre los dos equipos, sí es "uno de ellos", porque ambos están en una situación "de mucha necesidad, de mucha obligación", por lo que es su "última bala", aunque no matemáticamente.

Para Oltra, perder el partido del domingo sería una losa ya muy difícil de levantar y por ello ha asegurado que, aunque matemáticamente si pierden no están descendidos y apurarían las opciones, sería un paso atrás y "un golpe anímico tremendo para todos".

Del Real Zaragoza ha destacado que tiene "una muy buena plantilla" y un entrenador que, desde su llegada, han hecho gol en siete de los ocho partidos que ha disputado. "Creo que es el cuarto equipo menos goleado, que es el equipo que más acciones a balón parado genera, me parece un buen equipo", ha dicho.

A su juicio, en un derbi "no hay favoritos" y lo habitual en este tipo de partidos es que sean "cerrados" y se aprovechen las oportunidades, que se jueguen "con mucha cabeza" y se intente "minimizar al rival en ocasiones".

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Pos ello, la clave del encuentro puede estar en "saber lo que hay que hacer en cada momento", en adaptarse al tipo de partido que pueda proponer el rival, intentar imponer el plan y "con inteligencia, pero sobre todo con carácter", llevarlo a su terreno e intentar imponerse e intentar ganar.