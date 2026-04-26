Oltra, entrenador del Huesca, después del derbi ante el Real Zaragoza: "La victoria tiene que ser un punto de inflexión"

La SD Huesca de José Luis Oltra ha conseguido este domingo su primer triunfo desde la llegada del técnico a la capital altoaragonesa hace siete partidos con el objetivo de buscar una reacción. «Una victoria que tiene que ser nuestro punto de inflexión y que tiene que darnos un chute de energía, de ánimo, de confianza y de moral para lo que queda», valoró tras el derbi en El Alcoraz.

El entrenador es consciente de que el episodio vivido en los instantes finales del encuentro generará debate a lo largo de la semana, aunque no quiere que la tangana eclipse la consecución de los tres puntos. «Evidentemente, estoy muy contento por un lado y triste por otro. Sabor agridulce porque se va a hablar más del tramo final que de lo importante que es para nosotros esta victoria», subrayó.

Sobre el puñetazo de Andrada al capitán del Huesca, lo achacó Oltra a la tensión, sin desmerecer el lamentable gesto. «Todo el mundo ha visto que la acción es fea. Quiero entender el sufrimiento que estamos teniendo los dos clubs. No voy a defender una acción que es injustificable, pero ese sufrimiento a veces lo sacas de la peor manera, es lo que nos pasa a las personas».

Andrada golpea a Pulido en la cara durante el derbi aragonés en El Alcoraz. / Jaime Galindo

El técnico indicó que no supo como actuar cuando empezó la pelea sobre el césped. «A mí me ha costado reaccionar, más que separar, intentaba tranquilizar más que separar. Les decía ‘pensar en lo que queda’». También destacó su deseo de que ambos equipos logren la permanencia: «Esto es un derbi, debería ser la fiesta del fútbol aragonés. Ojalá nos salvemos los dos, porque es está la comunidad en la que estoy ahora y me gustaría», alegó.

También el portero del conjunto azulgrana fue expulsado por una acción violenta durante la tangana, algo que, indicó Oltra, le afectó. «Dani estaba hundido en el vestuario. No ha podido tampoco controlar las emociones en un momento dado». Algo que provocará seguro un cambio en la meta en el próximo duelo, y puede que en más. «Le van a sancionar. Vamos a ver los partidos y además de acatar, si vemos alguna situación que se pueda pelear, defenderemos nuestros intereses». Aunque no le preocupa tener que buscar sustituto. «Si Dani no está , no jugaremos sin portero, los que tenemos con buenos, tanto Juan como los que suben del filial».

Dani Jiménez se prepara para soltar un golpe en la tangana del derbi en El Alcoraz. / Jaime Galindo

Para Oltra, el Huesca se hizo mejor en la segunda parte. «Hemos estado mejor, más juntos. Hemos defendido muy bien». Un aspecto que, pese a no ser el mejor del curso según él, aunque en «cómputo general merecieron ganar», algo que achacó también a la fuerza de El Alcoraz: «Quiero agradecer a la afición todo el esfuerzo durante el partido, los ánimos y llevarnos en volandas. Y a los jugadores el esfuerzo».

En este sentido, afirmó que «absolutamente todos los cambios eran porque tenían algún tipo de molestia o cansancio que no les permitía continuar». Por último, habló de la acción del segundo penalti que, aunque considera «decisivo» de manera obvia, no vio repetido y no quiso valorar: «Hay un árbitro y un VAR y poco más que decir».