Segunda RFEF
El Utebo se clasifica de forma matemática para el 'playoff' después de ganar al Ebro y dejarlo fuera
El Barbastro vence en casa para abrazar la permanencia, el Ejea suma un punto insuficiente y el Aragón gana al líder
El Utebo ha vuelto a fimar este domingo la hazaña de clasificarse para el playoff de ascenso a Primera Federación y lo ha hecho sumando una victoria por la mínima en casa ante el CD Ebro (1-0) que, además, lo deja sin opciones de entrar a los puestos de promoción en la última jornada. El primer derbi aragonés del día, antes del SD Huesca-Real Zaragoza de Segunda División, se ha resuelto con un solitario tanto de Diego Suárez en el tiempo de añadido de la primera parte.
Así, los de Juan Casajús, a los que valía con sumar un punto en las dos últimas jornadas, certifican la clasificación matemática para luchar por el ascenso antes del último partido de Liga, el próximo domingo en campo del Sestao River. El conjunto arlequinado por su parte, recibirá a la UD Logroñés en la última jornada ya sin la posibilidad de entrar en el playoff y con el único objetivo de puntuar y terminar la temporada invicto como local, récord que todavía comparte únicamente con el FC Barcelona en la cuatro categorías nacionales.
FICHA TÉCNICA
UTEBO FC: Chanza, Sanchís, Jorge Adán, Meseguer, Azurmendi, Ces Cotos (Cocián, m.73), Beitia, Llamas (Delgado, m.62), Alberca (Camilo, m.46), Diego Suárez y Álex Aguado (Sesé, m.73).
CD EBRO: Mateo, Attipoe, Iván Pérez (Kevin, m.54), Espiérrez, Javi Hernández, Uche, Magno (Escolar, m.54), Muñoz, Novials, Paki (Hermida, m.73) y Chárlez.
GOLES: 1-0 (m.45+2), Diego Suárez.
ÁRBITRO: Rimbau Guillaumes. Amonestó a Llamas, dle Utebo, y a Muñoz, Javi Hernández, Hermida y Attipoe, del Ebro.
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