El Huesca y Jiménez piden perdón por su actuación en la tangana del derbi ante el Real Zaragoza: "La tensión no puede justificarlo"

La SD Huesca decidió este domingo emitir un comunicado en relación al lamentable episodio vivido en El Alcoraz en los instantes finales de lo que estaba siendo un derbi aragonés sin grandes incidentes. La imagen de Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, entrando en cólera y propinando un fuerte puñetazo a Jorge Pulido tras ver la segunda amarilla ha dado la vuelta al mundo en pocas horas. Sin embargo, tras ese incidente, se formó una tangana sobre el césped que dejó otra triste imagen por parte del meta oscense.

En el momento de mayor tensión, Dani Jiménez se acerca a la aglomeración de jugadores y personal técnico y salta sobre el bulto buscando golpear con el puño sobre Andrada, a quien acierta en la nuca, lo que le valió también la roja directa tras la revisión del VAR. Así, poco más de tres horas después del pitido final, tanto el arquero como el club azulgrana publicaron sendos comunicados en sus redes sociales pidiendo disculpas por lo sucedido.

Jiménez lo hizo en su cuenta de Instagram, en la que se dirigió directamente a los seguidores del equipo. "Quiero mostrar mi arrepentimiento por la imagen ofrecida hoy. La tensión del momento no puede justificar determinados comportamientos", alegó sobre su actuación en la trifulca. "Os pido disculpas afición. Gracias por vuestro apoyo", concluye la publicación.

El árbitro manda a Dani Jiménez al túnel de vestuarios tras expulsarlo a raíz de la llamada del VAR. / Jaime Galindo

Por su parte, el club altoaragonés fue rotundo sobre su reprobación hacia lo sucedido: "La Sociedad Deportiva Huesca quiere expresar su más firme condena a lo acontecido en los minutos finales del encuentro disputado ante el Real Zaragoza. Los hechos registrados en ese tramo final del partido no se corresponden con los valores del deporte ni con los principios que defiende nuestra entidad", indica el texto.

En su escrito, el Huesca habla de valores y de eliminar la violencia del deporte: "El club considera que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol y se alejan del respeto y la deportividad que deben imperar en la competición", remarca.

Varios miembros del cuerpo técnico sujetan a Andrada y lo acompañan al túnel de vestuarios. / Jaime Galindo

Además, muestran su agradecimiento por la condena de los hechos también por parte del conjunto blanquillo: "Asimismo, la SD Huesca acepta las disculpas expresadas por el Real Zaragoza tras lo sucedido y considera que estos hechos no deben empañar lo que representa este encuentro, una cita de especial relevancia dentro del fútbol aragonés entre sus dos principales equipos. La SD Huesca reafirma su compromiso de mantener una relación con el Real Zaragoza basada en la cordialidad, la cercanía y el respeto, a la altura de lo que representan ambas entidades para el fútbol aragonés", concluyen.

Por su parte, también la Real Federación Aragonesa de Fútbol ha emitido este lunes un comunicado en el que "rechaza y condena rotundamente los hechos violentos que se produjeron ayer al final del partido SD Huesca-Real Zaragoza". Para el organismo autonómico, "las imágenes vistas no se corresponden con lo que representa el fútbol, ni con el papel de referencia que deben cumplir los equipos más relevantes de nuestra Comunidad, especialmente para los chicos y chicas que acuden a los campos cada fin de semana".

Asimismo, valoran los comunicados emitidos por ambos clubes y animan a ambas entidades "a colaborar con esta Federación en el trabajo constante para erradicar la violencia en el deporte, que es responsabilidad de todos, así como a seguir avanzando para que prevalezcan sus valores, especialmente los de respeto y juego limpio".