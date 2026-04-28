El Huesca lanza un comunicado para defender el "comportamiento ejemplar" de Pulido y su "respeto hacia compañeros, rivales, árbitros y aficionados"

Sigue coleando toda la polémica del derbi aragonés. La Sociedad Deportiva Huesca ha emitido este martes un comunicado oficial defendiendo a Jorge Pulido, al que le muestra "su total respaldo tras los hechos acontecidos el pasado domingo en el encuentro frente al Real Zaragoza".

La entidad azulgrana "lamenta y rechaza los mensajes vertidos en las últimas horas que han contribuido a generar un clima de odio hacia nuestro jugador", y también considera "inaceptable cualquier intento de justificar o desviar la atención sobre una agresión que no tiene cabida en el deporte ni en los valores que lo sustentan", ya que, según defiende el Huesca, "Jorge Pulido no realizó, en ningún momento, ninguna acción que justifique una respuesta violenta de tal magnitud".

"Desde la SD Huesca queremos, además, defender con rotundidad la honorabilidad, el compromiso y la profesionalidad que Jorge ha demostrado durante todo el tiempo que lleva formando parte de esta entidad. Su comportamiento ha sido ejemplar tanto dentro como fuera del terreno de juego, actuando siempre con responsabilidad y respeto hacia compañeros, rivales, árbitros y aficionados", agrega.

Por ello, prosigue, el club asegura que "no puede ni debe permanecer en silencio ante cualquier intento de cuestionar la trayectoria y conducta de uno de sus jugadores". "Defenderemos siempre a quienes representan nuestros valores con integridad y exigimos que se preserve el respeto que merece como profesional y como persona. Por todo ello, el club reitera su apoyo firme a Jorge Pulido, sin por ello dejar de condenar todo lo acaecido desde el instante en que se produce la agresión sobre nuestro jugador hasta el final del partido", concluye el escrito.

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Mientras tanto, tras dos comunicados oficiales en las últimas horas, el club azulgrana sigue sin condenar y sin hacer mención alguna expresamente al puñetazo de Dani Jiménez ni a la trifulca originada en el túnel de vestuarios tras el pitido final por un jugador azulgrana, que llamó 'maricón' a Andrada.