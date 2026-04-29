Dani Jiménez, portero del Huesca, pide perdón por el puñetazo a Andrada: "Lo siento, me equivoqué, me avergüenzo de ello y no tiene ningún tipo de justificación"

Dani Jiménez publicó este miércoles un vídeo pidiendo disculpas por su comportamiento en el derbi aragonés, en el que le propinó un puñetazo a Esteban Andrada tras la agresión del argentino a Jorge Pulido.

Tres días después de los hechos, y horas después de que se conociese su sanción de cuatro partidos, el guardameta sevillano pidió perdón visiblemente compungido: "Lo siento, me equivoqué, me avergüenzo de ello y no tiene ningún tipo de justificación lo que hice", comienza.

El portero del Huesca asegura que no se reconoce en las imágenes "porque no soy así", pero no rehúye su responsabilidad porque "los hechos están y cometí un gran error".

Pidió disculpas "a mi club, a mi equipo, a mis compañeros y a mi afición", y acto seguido también "al Real Zaragoza, a Andrada y a su afición y al resto del fútbol por las imágenes vividas".

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Reconoció que "es un impulso irracional del que estaré eternamente arrepentido", porque los futbolistas "tenemos que ser ejemplo y esta vez no lo fui". "Ojalá pueda obtener el perdón de muchos de vosotros, sé que será difícil, pero ojalá. De corazón, lo siento", finalizó.