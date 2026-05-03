Un orgulloso Huesca se va de vacío de Santander y se complica todavía más la salvación (4-2)

El Racing de Santander tuvo que tirar de oficio y se vio obligado a remontar ante un Huesca que le puso en muchos apuros para llevarse la victoria (4-2) y mantenerse en el liderato, en un partido que estuvo abierto y no se resolvió hasta prácticamente el pitido final con un gol de Jaime Mata.

Los oscenses, apurando sus opciones de salvación, saltaron al césped de El Sardinero mucho más concentrados que el Racing y, en la primera ocasión que tuvieron, en un saque de esquina, Sielva estuvo atento para, libre de marca, en la zona del punto de penalti, sorprender a los locales y adelantar al Huesca en el marcador. Apenas habían transcurrido cinco minutos de partido y el líder se veía obligado a remontar ante un rival que se mostraba ordenado y bien posicionado sobre el terreno de juego. Los hombres de José Luis Oltra no escatimaban esfuerzos en las ayudas y a los cántabros les costaba mucho encontrar huecos en el entramado defensivo del Huesca.

En un partido bastante gris del Racing de Santander, solo en el tramo final de la primera parte logró generar algo de peligro, pero el guardameta Dani Martín también hizo acto de presencia. Primero para repeler con los puños un remate de Andrés Martín, en la ocasión más clara de los locales hasta el momento, y, ya en el tiempo añadido, en una doble ocasión en la que volvió a parar un disparo de Andrés en una jugada que terminó con un tiro de Guliashvili al larguero.

Por suerte para los cántabros, nada más comenzar la segunda mitad, Asier Villalibre, que acababa de saltar al campo tras el paso por vestuarios, conectó un cabezazo, a pase de Íñigo Vicente, para conseguir el empate y despertar a El Sardinero, que, al igual que el equipo, había estado un poco dormido durante la primera parte. Cinco minutos después, el capitán verdiblanco, Álvaro Mantilla, apareció desde atrás por el perfil derecho y aprovechó otra espectacular asistencia de Vicente para darle la vuelta al marcador.

La remontada

Los goles cayeron como un jarro de agua fría sobre el Huesca y el Racing, cada vez más reconocible en su juego, vio su oportunidad para intentar resolver el partido. Así, después de un par de ocasiones claras, Íñigo Vicente completó su particular trío de asistencias cediendo un balón dentro del área para que Andrés Martín batiera al portero visitante.

Todo parecía visto para sentencia, pero el Huesca pareció resucitar y, gracias a un penalti, Sielva recortó diferencias con tiempo suficiente para buscar el empate. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora para el final, el colegiado expulsó a Jesús Álvarez por una entrada sobre el verdiblanco Damián, lo que complicó aún más la gesta oscense.

A pesar de la inferioridad numérica, sin mucho más que perder, el Huesca tiró de orgullo para meter al Racing en su campo, principalmente con balones directos al área, donde se igualaban las fuerzas. En un partido con 12 minutos de añadido los visitantes obligaron al líder a sudar sangre para mantener su ventaja y, solo en el último instante, Jaime Mata certificó la victoria racinguista tras aprovechar un rechace en una buena jugada de Villalibre.

Ficha técnica:

4 - Racing de Santander: Eriksson; Mantilla (Sangalli, min. 84), Manu Hernando (Javi Castro, min. 24), Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín (Mata, min. 90+5), Maguette (Villalibre, min. 46), Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente (Facu, min. 84); Guliashvili (Damián, min. 73).

2 - SD Huesca: Dani Martín; Toni Abad (Liberto, min. 67), Carrillo (Jordi Escobar, min. 87), Íñigo Piña, Ro (Julio Alonso, min. 67); Luna (Efe, min. 82), Jesús Álvarez, Óscar Sielva (Agbekpornu, min. 85), Javi Mier, Portillo; Sergi Enrich (Enol, min. 67).

Goles: 0-1, Sielva, min. 5; 1-1, Villalibre, min. 47; 2-1, Mantilla, min. 53; 3-1, Andrés Martín, min. 66; 3-2, Sielva (penalti), min. 72; 4-2, Mata, min. 101.

Árbitro: Germán Cid (colegio castellano-leonés). Amonestó a los visitantes Ro (min. 18), Carillo (min. 62) y Javi Mier (min. 102). Expulsó con roja directa al visitante Jesús Álvarez (min. 75) por una dura entrada sobre un rival.

Incidencias: Partido de la trigésima octava jornada de la LaLiga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.984 espectadores.