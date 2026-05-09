José Luis Oltra, entrenador del Huesca: "Hay que jugar con el corazón, pero también con cabeza"

El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, quiere que el equipo juegue "con corazón, pero con cabeza", con inteligencia y compitiendo sin cometer errores el encuentro que disputará este lunes en el Alcoraz ante la Real Sociedad B.

Un equipo que, según ha dicho ha dicho este sábado en la rueda de prensa antes del partido, merece más puntos de los que tiene, ya que está "muy bien trabajado, sabe perfectamente a lo que juega", y tiene "muchos menos puntos de los méritos que ha hecho en los partidos".

La Real Sociedad B es un rival que "no rehuye de los duelos", que además tiene buena propuesta y "no necesita mucho manejo para generarte ofensivamente", ha añadido Oltra, para quien "es un equipo que tiene buena propuesta y buenos futbolistas".

El técnico del Huesca ha apelado además a la unidad de todos los aficionados para sacar adelante la delicada situación deportiva del equipo de cara a lograr la permanencia.

"Todos juntos somos mejores, somos más fuertes y los necesitamos a todos", ha ahondado Oltra, quien ha agregado que lo agradecerán más todavía "para que se vea un buen ambiente".

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El entrenador ha insistido en que el ambiente del encuentro y de la preparación tiene que ser "de motivación, no de depresión" y que lo que tienen que hacer el lunes es ganar porque se les está dando la posibilidad, es su momento y "hay que aprovecharlo". "No hay vuelta de hoja", ha concluido.