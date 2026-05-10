Un renacido Huesca afronta otra final por la permanencia en El Alcoraz ante la Real Sociedad B

La SD Huesca afronta otra final por la salvación en casa, en la que sumar los tres puntos significaría poder salir de la zona del descenso en el partido que le enfrentará este lunes con la Real Sociedad B en El Alcoraz (20.30 horas). El conjunto azulgrana cierra el grupo de la zona baja a tres puntos de un Cádiz que sigue marcando la permanencia tras la derrota el viernes ante el Deportivo de La Coruña, por lo que el Huesca no quiere fallar contra un rival directo como el equipo vasco, y menos ante su afición, para seguir manteniendo viva la esperanza de continuar un año más en Segunda División.

Para el partido ante el filial guipuzcoano, además de Carrillo, baja por acumulación de tarjetas, el Huesca tendrá otra ausencia importante como es la del mediocentro Jesús Álvarez, que fue expulsado en el último partido, por lo que su puesto podría ser ocupado por Jordi Martín. El técnico local, José Luis Oltra, espera contar con el concurso del capitán, Jorge Pulido, en el centro de defensa después de perderse el anterior partido, aunque no ha entrenado a lo largo de la semana por un golpe en la cadera.

No se esperan muchos cambios respecto a la alineación que fue titular en el último partido, ya que el entrenador del conjunto altoaragonés está confiando en una serie de jugadores con muy pocos cambios. Para Oltra, excepto en caso de tener que hacer sustituciones por lesión o sanción, ha encontrado después de varios choques su once ideal y tiende ya a traer pocas variaciones.

Entrenamiento a puertas abiertas del Huesca en la Base Aragones del Fútbol. / SD Huesca

El filial txuriurdin encara la cita con un colchón de seis puntos respecto al Huesca, el equipo que marca la zona de descenso, por lo que sumar en El Alcoraz sería dar un gran paso en el objetivo de lograr la permanencia. El entrenador blanquiazul, Ion Ansotegi, podrá contar con la gran mayoría de los jugadores a pesar de que algunos de ellos, Carrera, Ochieng y Beitia, estuvieron citados con la primera plantilla en el duelo ante el Betis este sábado. Solo Orobengoa será baja para un equipo que viene de sumar un punto importante ante el Burgos en Anoeta.

Será la primera de las cuatro finales que tiene por delante el cuadro donostiarra, tres de ellos ante equipos en descenso. En cuanto al once, se espera algo muy similar al de la jornada pasada, con la duda en la portería entre Fraga, titular ante el Burgos tras varias suplencias consecutivas, y Arana. Ochieng repetirá en el once tras superar una lesión muscular, y Astiazarán y Dani Díaz se jugarán la tercera plaza del ataque.

Alineaciones probables:

Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Alonso o Ro; Sielva, Jordi Martín, Mier, Portillo; Luna y Enrich.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Ochieng, Astiazarán y Carrera.

Arbitro: Manuel Angel Pérez Hernández (Comité Madrileño).

Estadio y hora: El Alcoraz, 20.30.