El Huesca se condena a sí mismo y se acerca a Primera RFEF (1-2)
Los aragoneses, que podían salir del descenso, caen en El Alcoraz ante la Real Sociedad B en un irregular partido que les conduce directos al abismo
La Real Sociedad B superó a la SD Huesca (1-2) en el último partido de la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite cortar su mala racha de resultados y acariciar la permanencia, que se complica para el cuadro aragonés, que continúa en puestos de descenso a pesar de que, con una victoria, podría haberlos abandonado por primera vez desde el mes de febrero. Pero los de Oltra protagonizaron un irregular partido en el que, además, la fortuna no les sonrió.
En El Alcoraz, que presentaba un gran ambiente, la primera mitad tuvo un claro dominio oscense, pero los donostiarras se adelantaron a los 27 minutos después de que Lander Astiazaran rematase un centro de Ibai Aguirre.
Ya en la segunda parte, el cuadro visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Mikel Rodríguez en el minuto 67, y poco después Óscar Sielva estrelló un balón en el larguero para los altoaragoneses. Sin embargo, el ‘Sanse’ sentenció el choque con un tanto de Job Ochieng en el 77, aunque el local Jordi Escobar, en el descuento, animó el tramo final. Pero ese gol llegó tarde y no hubo tiempo para más en Huesca en un Alcoraz que acabó deprimido y consciente de que puede estar viviendo sus últimos suspiros en Segunda
De esta manera, el filial realista (45) pone fin a una racha de ocho jornadas sin conseguir la victoria y se aleja nueve puntos de la zona de descenso, que sigue marcando el Huesca (36), a tres de la zona de permanencia que establece el Cádiz (39).
- La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar
- El inmenso dolor de Néstor Pérez, el segundo entrenador del Real Zaragoza: En el nombre del padre
- El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: así va la vuelta de semifinales en el Príncipe Felipe
- Un histórico campo de fútbol de Zaragoza desaparecerá para convertirse en un tanque de tormentas
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas
- En concurso de acreedores y sin pagar la nómina a sus trabajadores: la difícil situación de una entidad financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza
- Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
- El pueblo de Aragón con una preciosa laguna y un parque temático inspirado en cuentos infantiles