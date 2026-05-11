El Huesca se condena a sí mismo y se acerca a Primera RFEF (1-2)

La Real Sociedad B superó a la SD Huesca (1-2) en el último partido de la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que le permite cortar su mala racha de resultados y acariciar la permanencia, que se complica para el cuadro aragonés, que continúa en puestos de descenso a pesar de que, con una victoria, podría haberlos abandonado por primera vez desde el mes de febrero. Pero los de Oltra protagonizaron un irregular partido en el que, además, la fortuna no les sonrió.

En El Alcoraz, que presentaba un gran ambiente, la primera mitad tuvo un claro dominio oscense, pero los donostiarras se adelantaron a los 27 minutos después de que Lander Astiazaran rematase un centro de Ibai Aguirre.

Ya en la segunda parte, el cuadro visitante se quedó con uno menos por la expulsión de Mikel Rodríguez en el minuto 67, y poco después Óscar Sielva estrelló un balón en el larguero para los altoaragoneses. Sin embargo, el ‘Sanse’ sentenció el choque con un tanto de Job Ochieng en el 77, aunque el local Jordi Escobar, en el descuento, animó el tramo final. Pero ese gol llegó tarde y no hubo tiempo para más en Huesca en un Alcoraz que acabó deprimido y consciente de que puede estar viviendo sus últimos suspiros en Segunda

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De esta manera, el filial realista (45) pone fin a una racha de ocho jornadas sin conseguir la victoria y se aleja nueve puntos de la zona de descenso, que sigue marcando el Huesca (36), a tres de la zona de permanencia que establece el Cádiz (39).