Sielva, jugador del Huesca: "Ha sido el año más duro en lo personal por las mentiras de que eché a Guilló y traje a Bolo"

La SD Huesca vuelve a jugar este lunes una final que puede dictar sentencia sobre sus opciones de permanencia ante el Leganés. En Butarque, será vital uno de los jugadores clave de la plantilla, Óscar Sielva. El centrocampista, que ya es máximo goleador del equipo, ha admitido que ha pasado momentos duros a lo largo de la temporada: “Yo creo que este ha sido el año más duro, por las mentiras que se han llegado a decir, desde la destitución de Guilló, que si yo lo había echado, que si yo había traído a Bolo… Creo que ha sido el año más complicado a nivel personal”.

En la previa del duelo ante el Leganés, Sielva ha asegurado que, pese a sus circunstancias personales, trata de dar el máximo en cada acción. “Las cosas que se digan fuera no me afectan dentro de lo que cabe, estoy tranquilo, sé lo que hago, lo que me dejo en el campo. Me podrán decir que no saco un córner bien, una falta lateral, pero que no me dejo la vida en el campo, ahí sí que no lo comparto y estoy totalmente en contra de lo que lo dice”, ha sentenciado.

El jugador catalán es consciente de la importancia del encuentro del lunes y de la necesidad del equipo de romper la mala dinámica. “Lo que más queremos es revertir la situación y ganar un partido, porque sabemos que hoy el Cádiz tiene un duelo difícil en Castellón y seguro que vamos a tener la oportunidad de depender de nosotros”. Para ello, el grupo sigue trabajando con ganas: “La semana está siendo buena, mentalizados, comprometidos todo el mundo y con ganas de que llegue el lunes y poder ganar un partido, que es lo que más falta nos hace”.

Óscar Sielva, Toni Abad y Sergi Enrich, antes de saltar al campo en El Sardinero. / SD Huesca

El conjunto azulgrana ha tenido que asimilar una dura derrota en El Alcoraz ante la Real Sociedad B en la que se jugaba salir del descenso. “Decepción grande, tanto para nosotros como para la afición, que estuvo de 10 arropándonos, apoyándonos en todo momento”. Aun así, el futbolista quiere centrarse ya en el próximo choque: “Lo que tienes que hacer es intentar revertir la situación, pensar en el partido siguiente y ese es Leganés, oportunidad de poder volver a ganar y de estar ahí aún con opciones”.

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También ha confirmado que está casi recuperado del golpe que se llevó contra el conjunto donostiarra y ha respondido a las duras palabras del técnico tras la derrota del pasado lunes: “Tenemos que sacar orgullo y carácter cada uno dentro de sí, mirarse el ombligo y las palabras que ha dicho el míster, transformarlas a algo positivo. Arrimar el hombro todos, creer e ir a Leganés y ganar”.