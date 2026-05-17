La SD Huesca quiere demostrar en Leganés que sí le da para vivir: la previa del Leganés-Huesca

La SD Huesca visita este lunes Leganés (20.30 horas) en un enfrentamiento clave en la lucha por la permanencia ya que los madrileños la asegurarán de manera definitiva si ganan y los aragoneses aumentarán sus opciones de conseguirla si son ellos los que se llevan los tres puntos.

El cuadro de Oltra, que volvió a desaprovechar una buena oportunidad si hubiera ganado en casa el pasado lunes ante la Real Sociedad B, tendrá que seguir remando y volver a aprovechar otra oportunidad que le da el calendario ante el Leganés, de ganar podría acariciar la permanencia a falta de tres jornadas por disputarse y nueve puntos en juego. Si consigue hacerse con el triunfo se quedará a un solo punto del Cádiz.

En el conjunto oscense, tras la última derrota, se ha instalado la desolación y el pesimismo ya que pasan las jornadas y no consiguen ni vencer, ni salir de los puestos de descenso a pesar de que los rivales tampoco consiguen aclarar su situación.

En defensa se siguen cometiendo errores puntuales que cuestan los partidos y delante cuesta mucho anotar goles, por lo que van pasando las jornadas y no hay reacción.

Para el partido ante el conjunto madrileño es una incógnita qué alineación pondrá en juego el técnico, José Luis Oltra, ya que por diversas circunstancias no da con la tecla ni en el juego ni para conseguir resultados, y los ánimos y la desesperación están haciendo mucha mella en los jugadores, que no encuentran el camino para salir de donde están.

El conjunto azulgrana buscará una reacción para salir de la comprometida situación ya que cada vez está más difícil el poder mantener a la categoría, y más con el resultado positivo del Cádiz en Castellón.

De este modo la victoria para los altoaragoneses se hace indispensable que ya podrán contar con Álvarez y Carrillo una vez cumplida la sanción en la última jornada disputada..

En el caso del bando local, todo el mundo es consciente de la importancia del duelo para poner fin a una agonía que le ha afectado desde el principio de curso, tras un mal comienzo en su retorno a Segunda que le precipitó a unas posiciones postreras de las que no ha logrado escapar del todo. Llegar al final dependiendo de sí mismo es más bien un alivio, pese a que ese modesto objetivo se aleje del previsto en verano.

Ganar es casi una obligación ya que, de no hacerlo no solo no se cerraría de momento la salvación sino que además se generaría un contexto ‘envenenado’ en la medida en que podrían meterse en problemas al ser el Cádiz y el Mirandés, los dos equipos que ahora tiene por detrás en la tabla, sus últimos rivales.

De cara a esta cita, el equipo pepinero llega con las bajas por lesión de Jorge Sáenz, el exazulgrana Gonzalo Melero y Marcos Leiva. Además Enric Franquesa es duda. En cambio vuelve el aragonées Roberto López, que ante el Racing de Santander cumplió un partido de sanción.

Alineaciones probables:

Leganés: Soriano; Figueredo, Marvel, Miquel, Rubén Peña; Diawara, Cissé; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz; y Álex Millán.

Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, J. Alvarez, Mier, Portillo; Luna y Escobar o Enol.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Castellano-Leonés)

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Estadio: Ontime Butarque.