Batalla nula por la salvación entre el Leganés y el Huesca (0-0)

El Leganés y el Huesca lograron un empate sin goles, y en general poco vistoso, que impide la salvación matemática de los locales, aunque la acerca, y le complica aún más la vida a los visitantes, cuando solo quedan dos jornadas por disputarse en la categoría de plata. El conjunto oscense se queda a tres puntos del Cádiz, que marca la salvación, con tan solo seis por disputarse en las dos jornadas que quedan.

Butarque presentó una gran entrada, como suele suceder en todas las citas importantes, atendiendo a la llamada de auxilio del club blanquiazul, que durante toda la semana se hizo eco de la importancia de lo que había en juego. Pero el buen ambiente, si bien es un impulso para los jugadores, no se viste de corto, ni da pases, ni tira a puerta.

El 'Lega' va este año con lo justo para salvarse y ahora que lo tiene cerca, no está para riesgos. Tampoco su rival, que sabía que una derrota suponía un clavo casi definitivo en su ataúd. Por ello en la primera parte hubo ambiente de armisticio, de pacto de no agresión, de no meterse en líos.

Entre eso y el viento, que soplaba con fuerza, el espectáculo ofensivo fue pobre a excepción de una oportunidad de Juan Cruz, que recogió un pase en profundidad de Roberto López y recortó dentro del área con maestría a su par antes de definir con un tiro que se estrelló en el lateral de la red.

De los vestuarios salió algo más animado el anfitrión ante un cuadro oscense que seguía a lo suyo. Ese empuje, sin embargo, se quedó en efervescencia. A efectos prácticos, en el tramo inicial, solo se tradujo en una oportunidad, un tiro lejano de Roberto López que desvió bien Dani Martín.

A partir de ahí sopor hasta que en el minuto 76 hubo un conato de ilusión en una acción aislada, un mal despeje del arquero oscense que tocó en Luis Asué y acabó entrando en la portería. Era el gol de la tranquilidad, pero se quedó en nada al anularlo el colegiado por mano del delantero tras revisarlo en el VAR.

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Tuvo también una el Huesca en los instantes finales, un disparo desde la frontal de Michael Agbekpornu que obligó a ponerse la capa de superhéroe a Juan Soriano para realizar una de esas paradas que valen por una permanencia, que ya se vislumbra pero que no termina de llegar del todo.