Jorge Pulido se despide de la SD Huesca: "Me hubiese gustado hacerlo de otra manera, pero la vida viene como viene"

La SD Huesca juega este domingo su enésima final por la permanencia en un partido en casa ante el Castellón que puede ser definitorio para el descenso del equipo. Será, además, el último partido en El Alcoraz de un Jorge Pulido que anunció en enero su acuerdo con el Almería y que partirá este verano a tierras andaluzas. El capitán, tres días antes de que el equipo se juegue la vida en la penúltima jornada, ha querido hacer un repaso de su trayectoria en la capital altoaragonesa y las circunstancias en las que se va: "Me hubiese gustado despedirme de otra manera, pero la vida viene como viene y ha tocado así", ha comenzado su intervención en una rueda de prensa en la que han participado el presidente, Agustín Lasaosa, y el consejero delegado, Ricardo Mur.

En su carta ha recordado los inicios humildes del club y el histórico ascenso a Primera División en 2018: "Después de nueve temporadas defendiendo este escudo, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi carrera: despedirme de mi querida Sociedad Deportiva Huesca. Pero, ¿qué nueve años, amiga mía? ¿Quién nos lo iba a decir? Llegué siendo un niño y tú un club modesto. Juntos hemos crecido en este tiempo con un amor recíproco, como si se tratase del guion perfecto escrito en el mejor de los libros. En Lugo, juntos tocamos la gloria", rememora.

Tampoco ha querido pasar por alto los últimos años, tras el segundo descenso desde la categoría de oro, en los que, en su mayoría, el Huesca ha sobrevivido al límite en el fútbol profesional. "Vimos el abismo muy de cerca, tú porque te ibas al infierno y yo por mis noches sin dormir con la llegada de mi segundo hijo, Eric. Sentía muchas veces que no tenía fuerzas para ayudarte, pero lo logramos, amiga, un año más en el futbol profesional. Aprendimos a valorar lo que quizás nos había costado tiempo atrás".

Ricardo Mur, Jorge Pulido y Agustín Lasaosa, en la rueda de prensa de despedida. / EFE / Javier Blasco

Por su parte, Agustín Lasaosa ha agradecido por los 9 años de su estancia en el conjunto azulgrana al capitán, una figura a la altura de otras leyendas del club como Camacho. "Yo he sido un componente del club, presidente afortunado. Hoy me toca despedir a Jorge, nunca ha habido tanta expectación, salvo en alguna mínima ocasión desde la temporada 2005-2006 en la que nos hicimos unos cuantos amigos cargo del Huesca. Hubo otra vez, que fue, evidentemente, cuando Juanjo Camacho nos dejó tras 400 y pico partidos, también hubo esta expectación. Hoy hay que hablar de Jorge", ha explicado el presidente poco antes de leer una carta escrita por el propio Pulido y transmitida de forma interna a los trabajadores de la entidad.

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También Ricardo Mur se ha dirigido al futbolista con palabras de agradecimiento. "Hoy estamos aquí para rendir un homenaje a un amigo, a un profesional como la copa de un pino, a una leyenda de la SD Huesca, al jugador que más partidos en el fútbol profesional tiene en el equipo, al corazón, al líder. Yo creo que Jorge significa todos los valores que defiende la SD Huesca, que queremos encarnar. Es un orgullo para todos".