José Luis Oltra, entrenador del Huesca: "Ante el Castellón es ganar o quedar fuera"

José Luis Oltra, entrenador de la SD Huesca, ya ve en el partido ante el Castellón, este domingo, una final para su equipo porque, según sus palabras, "ahora ya sí, es una final, porque es ganar o quedar fuera de la opción de lograr el objetivo".

"Espero que sea la penúltima final. El equipo está preparado, yo lo veo preparado y creo que hace jornadas que estamos compitiendo bien, con errores y con muchas cosas para corregir y mejorar, pero por lo menos el equipo ahora compite", ha afirmado el técnico.

Oltra también ha comentado que todos son conscientes de lo que se juegan, pues "el equipo está mentalizado" y ahora debe competir "ante un rival que también se está jugando mucho y que tiene muchos argumentos".

"Lo bueno es que jugamos en El Alcoraz, que vamos a tener el apoyo y respaldo de toda la gente que, además, últimamente está sensacional en todos los aspectos, y el domingo va a ser un jugador más para nosotros".

Por ello, el entrenador del conjunto azulgrana ha abogado por aprovechar y exprimir la "ventaja" que supone tener a la afición en casa. Sobre el Castellón, Oltra ha comentado que se trata de un equipo "muy equilibrado" que "juega bien" y que somete al rival con el balón.

En ese sentido, ha argumentado que es el tercer conjunto que más pases da en el área rival y el que menos remates recibe, además de haber marcado 13 goles de saques de esquina, por lo que se trata de un equipo "muy completo".

El técnico del Huesca ha señalado que no va a estar pendiente de otros resultados, pues estará "centrado en el partido", aunque ha vaticinado que en algún momento del encuentro pueden recibir información de otros duelos, incluso desde la propia grada.

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"Pero yo, personalmente, creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos del resto de campos y de otros resultados porque lo que realmente es importante es el nuestro y competir bien", ha concluido.