Oltra, tras el descenso de la SD Huesca: "Todos los que hemos pasado tenemos nuestra cuota de responsabilidad"

Con moderada tristeza salió a sala de prensa José Luis Oltra tras la derrota ante el Castellón y el consecuente descenso del Huesca a Primera RFEF, como quien ya está curtido en malas experiencias en la categoría. El técnico no se considera el máximo culpable del desastre, aunque asume su parte. «No se trata de buscar ahora culpables. Todos los que hemos pasado por aquí tenemos nuestra cuota de responsabilidad, yo el primero. Hay que mirar hacia adelante, buscar ilusionarse y volver al lugar en el que tiene que estar el Huesca» aseguró tras el enfrentamiento.

El entrenador cree que hay cosas que podría haber hecho mejor, aunque según él el equipo es mejor desde su llegada. «Seguro que he cometido errores. Soy autocrítico y visto el partido habría tomado elecciones diferentes. Las decisiones no las he tomado aleatoriamente. Me he dejado el alma y he trabajado lo que no está escrito. Hay cosas intangibles que se han mejorado, pero los resultados no son buenos. Entonces el trabajo queda en un segundo plano. Me voy con la cabeza alta. Honestamente, creo que el equipo ha mejorado».

El míster, que vio «un vestuario muy tocado» tras el nefasto desenlace, aseguró que el Huesca hizo «méritos para ganar», aunque no estuvo fino de cara a puerta: «El equipo hoy ha competido. Si no aciertas es difícil. Poco puedes corregir ante estas situaciones». También a Oltra le pesaba enormemente el descenso, según reconoció: «No quiero pensar mucho, porque me entrará pena y no quiero llorar, no procede y no quiero dar pena a nadie», afirmó.

Sobre su futuro, aunque no quiso adelantar nada tan temprano y con el cadáver del Huesca todavía caliente, sabe que su continuidad es difícil: «Siempre tuve el convencimiento de que se iba a lograr. No creo que sea el momento, hay que pasar la semana, el duelo y pensar muchas cosas. El club tiene que decir, yo valoraré. Hay un desgaste obvio», concluyó.