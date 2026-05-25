Raúl Jardiel, que rechazó una oferta de tres años para dirigir al Deportivo Aragón, apunta a ser el entrenador del Huesca en Primera RFEF
El técnico aragonés, que también tiene oferta de renovación del Espanyol B, es el favorito del club oscense para acometer el intento de retorno a Segunda
La SD Huesca ha ofrecido el puesto de entrenador del primer equipo a Raúl Jardiel, técnico aragonés de 43 años y que ha completado una buena campaña al frente del Espanyol B, que le ha ofrecido la renovación de un contrato que expira ahora.
La propuesta de la entidad azulgrana apunta a ser la elegida por Jardiel, con el que también contactó el Real Zaragoza hace más de un mes. Entonces, la oferta de la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui incluía una estancia de tres años como entrenador del Deportivo Aragón, recén descendido a Tercera RFEF. El preparador zaragozano, que contaría con más ofertas, declinó la del Zaragoza, al igual que posteriormente haría Juan Carlos Beltrán. En principio, Diego Serrano será el que tome el relevo de Emilio Larraz, que deja el club tras acabar contrato.
Jardiel, que a lo largo de su trayectoria en los banquillos ha dirigido a Ebro, Teruel o Brea, entre otros, cumple con el perfil requerido por la SD Huesca, que el domingo consumó su descenso a Primera RFEF tras caer en casa ante el Castellón (0-1). No seguirá José Luis Oltra, que no ha sabido enderezar el rumbo del cuadro altoaragonés. Entre los candidatos a tomar el relevo, Jardiel ocupa un lugar destacado en la actualidad.
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