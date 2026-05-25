La SD Huesca reconoce que ha fallado y pide perdón: "Este club es de su gente y vamos a trabajar para estar a su altura"

La SD Huesca, a la que una victoria en El Alcoraz hubiera mantenido con vida hasta la última jornada, descendió de forma matemática este domingo tras la derrota ante el Castellón y puso fin al periodo de mayor éxito deportivo de su historia. Desde el pitido final, el silencio institucional se apoderó de un club que no se ha pronunciado hasta el mediodía de este lunes.

Casi 18 horas después, el club ha emitido un comunicado en el que pide perdón a su afición tras consumarse el descenso a Primera RFEF y reconoce que la dirección ha errado y no ha estado "a la altura" de lo que representa la entidad altoaragonesa. El cuadro azulgrana, tras 11 años consecutivos en el fútbol profesional, señala que este se trata de "uno de los días más duros de los últimos años" y afirma que entiende "el dolor, la frustración y el enfado" de sus seguidores.

En este sentido, el escrito no trata de escurrir el bulto y da a entender que las decisiones tomadas durante del curso son las responsables del funesto desenlace de la temporada: "Lo primero que queremos decir es perdón. Hemos fallado. No hemos estado a la altura de lo que representa el Huesca. Y lo asumimos sin excusas", indica la entidad.

"Hemos fallado en el área deportiva"

La SD Huesca admite que "nada" de lo que diga ahora "va a aliviar este golpe", pero subraya que debe "dar la cara" y actuar "con el máximo respeto" hacia una afición que, destacó, ha sostenido al club "cada día". También reconoce la directiva su profundo pesar por la situación y por su parte de culpa: "Hemos fallado en el área deportiva y eso nos duele a todos", afirma el club, que destaca que su base social es ahora "más fuerte" y "más comprometida".

Además, el comunicado trae consigo la promesa de trabajar para devolver lo antes posible al conjunto altoaragonés al fútbol profesional, sobre todo, por una afición que ha demostrado durante las 11 campañas entre Segunda y Primera División que lo merece: "Queremos reafirmar nuestro compromiso con la SD Huesca y construir un proyecto que nuestra afición reconozca como propio. Este club es de su gente. Y vamos a trabajar para estar a su altura".

En el escrito, el club recuerda que en los últimos años ha alcanzado metas que "hace un tiempo parecían imposibles", con once temporadas consecutivas en el fútbol profesional y dos participaciones en Primera División. La entidad también señala que ha competido desde "una realidad exigente", frente a clubes de ciudades más grandes y con estructuras de mayor dimensión, aunque reconoce que actualmente no está "donde quiere estar".