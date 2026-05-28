El entrenador pretendido por la SD Huesca, Raúl Jardiel, se despide del RCD Espanyol: "Se cierra una etapa"
El técnico aragonés agradece los meses en el conjunto perico y el club le devuelve el agradecimiento
El técnico aragonés Raúl Jardiel ha quedado oficialmente libre tras finalizar la temporada con el RCD Espanyol B. El entrenador se ha despedido este jueves del conjunto catalán agradeciendo los meses que ha estado en el proyecto perico al tiempo que anunciaba un fin de ciclo, aunque todavía no ha dado a conocer su próximo paso: "Se cierra una etapa en un club muy especial", dice en su comunicado.
El míster, ex de otros equipos de la región como el CD Ebro, el Teruel o el Brea, y con amplia experiencia en Primera RFEF, también con una gran actuación en el Arenteiro, donde coincidió con el delantero azulgrana Enol Rodríguez, sería el deseado por la SD Huesca tras consumar su descenso a la categoría de bronce. "Quiero dar las gracias a todas las personas que forman esta familia perica y con las que he compartido todos estos meses: jugadores, personal del club, cuerpo técnico, prensa y afición", ha publicado en su cuenta de X.
"Ha sido un auténtico placer y un orgullo enrome ser uno más de vosotros durante esta temporada, y me llevo conmigo un 'sentiment' que me acompañará ya para el resto de mi vida", añade en su escrito. Raúl Jardiel cuenta con bastante prestigio en el fútbol aragonés y habría estado también entre los favoritos del Real Zaragoza para dirigir al Deportivo Aragón en su proyecto de regreso a Segunda RFEF tras el descenso a Tercera este curso.
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