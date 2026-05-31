La SD Huesca se despide de Segunda con un empate: la crónica del Córdoba-Huesca (1-1)

El Córdoba y el Huesca firmaron un empate en el estadio El Arcángel que les sirvió para echar el telón a la temporada en un encuentro de escasa tensión competitiva. Los locales se adelantaron por medio de Sergi Guardiola y los visitantes, condenados al descenso desde la pasada jornada, igualaron en la recta final gracias a un testarazo de Jordi Escobar, certificando así la novena posición final para el cuadro andaluz.

El choque arrancó con el ritmo propio de un duelo sin objetivos trascendentales en juego y con las gradas registrando la peor entrada del curso debido a las altas temperaturas y a las festividades locales

Con el paso de los minutos, el Huesca fue asentándose sobre el terreno de juego, equilibrando el dominio del esférico y generando acercamientos tímidos por mediación de Agbekpornu y Portillo, hasta culminar su crecimiento en el tiempo añadido de la primera mitad con un libre directo ejecutado por Dani Ojeda que se estrelló contra el larguero de la meta defendida por Iker Álvarez.

El técnico local, Iván Ania, agitó el banquillo en el descanso dando entrada a Kevin Medina y Percan para revitalizar el ataque, una decisión que surtió efecto inmediato cuando el propio Kevin protagonizó una brillante jugada individual por la banda izquierda en el minuto 52, sirviendo un pase raso al corazón del área que Sergi Guardiola empujó a la red para inaugurar el marcador.

Lejos de rendirse, el conjunto oscense dio un paso al frente en busca de la igualada, obligando al guardameta Iker Álvarez a intervenir de manera providencial en un mano a mano ante Dani Ojeda.

La insistencia visitante encontró su recompensa a cinco minutos de la conclusión, cuando un saque de esquina botado desde el perfil derecho fue aprovechado por Jordi Escobar, quien conectó un certero remate de cabeza a una escuadra para establecer el empate definitivo.