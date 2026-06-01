El Huesca hace oficial el adiós de José Luis Oltra
El club altoaragonés ofrecerá este martes una rueda de prensa en la que hablarán Agustín Lasaosa y Ricardo Mur
Era un secreto a veces, pero este lunes el club altoaragonés lo ha hecho oficial. "José Luis Oltra no continuará como entrenador de la SD Huesca la próxima temporada. La entidad agradece a José Luis Oltra y a Fran Blasco su trabajo, profesionalidad y compromiso durante estos meses, y les desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales", explica la entidad en un escueto comunicado.
Oltra llegó con la intención de reactivar a los oscenses y evitar el descenso, pero en ningún momento dio la sensación de poder conseguirlo. El técnico solo ganó un partido, precisamente al Real Zaragoza en el derbi aragonés.
El club ha informado también que este martes a las 11.00 horas el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, y el Consejero Delegado del club, Ricardo Mur, comparecerán en la Base Aragonesa de Fútbol, como balance y cierre de la temporada 2025/2026
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