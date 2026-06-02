Mur reconoce su deseo de que el Huesca y el Real Zaragoza no coincidan en Primera RFEF: "Sería mejor que estén en grupos diferentes"

Ricardo Mur ha reconocido la intención por parte de la SD Huesca de no coincidir en el mismo que el Real Zaragoza en Primera RFEF. "No sabemos todavía como puede quedar eso. Si queremos subir nos va a tocar ganar en los dos grupos, con lo cual, nos da igual en estos momentos donde estar. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el Zaragoza y el Huesca estén en el mismo grupo. Creo que sería mejor que estén en diferentes, pero no es una cuestión que dependa de mí", ha asegurado el consejero delegado de la entidad este martes.

En este sentido, el conjunto altoaragonés no quiere que el gigante blanquillo, que tendrá uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría, se cruce en su camino en el intento de regreso a Segunda División en un año que el propio Mur ha confirmado que, en lo económico, saldrá en negativo para el club azulgrana: "El presupuesto del año que viene, evidentemente, va a ser a pérdidas. Lo afrentaremos la propiedad y el club, pero es que nuestro objetivo en estos momentos es subir al Huesca", admite Mur.

A este respecto, también ha hecho mención de la inversión creciente en los activos del club y su propósito de mantenerlo: "Hacer un club a nivel de cantera, del Internacional. También hemos pedido licencia, que presentaremos en pocos días el proyecto, para terminar la Ciudad Deportiva, el edificio que falta. La apuesta es más fuerte que nunca. Si antes estábamos comprometidos, ahora es total. Nuestro objetivo es devolver al Huesca al fútbol profesional", confirma.

Dos días después del final de Liga en Córdoba con el descenso del equipo oscense ya confirmado una semana antes, el consejero delegado y el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, han hecho balance de la nefasta temporada y de las causas y consecuencias de la salida del fútbol profesional. "Toca pedir perdón", ha remarcado al comienzo de su intervención el presidente, quien también se ha dirigido a la afición: "Gracias a los miles de aficionados cada vez más fieles con el paso de los años y que han estado junto al equipo hasta el último aliento, y perdón por ofrecerles a cambio tan poco, casi nada".

Ambos, especialmente Lasaosa, han sido contundentes en sus palabras hacia las actitudes de parte del vestuario y a las reacciones al descenso. "En estas casi dos decenas de años, me he acostumbrado a ver jugadores que se dejaban el alma, que lloraban las derrotas. Esta temporada he presenciado más risas que llantos, y para los que nacimos azulgranas nos duele en lo más profundo de nuestro ser", ha afirmado el máximo directivo.

Ricardo Mur, por su parte, considera que se ha sido demasiado permisivo con la plantilla durante el curso: "Hemos aceptado comportamientos dentro del vestuario que no eran normales". Además, el consejero delegado reconoce los mayúsculos errores cometidos durante el mercado de invierno: "Nos han pasado muchas cosas por ser excesivamente buenos, por tratar de ser buenas personas, intentar concitar a veces decisiones, y nos ha faltado firmeza para plantarnos".

Lasaosa tampoco se ha quedado en el vestuario y ha dejado una factura para el anterior director deportivo, Ángel Martín González: "Ha habido futbolistas esta temporada que no han estado al nivel de exigencia que obliga el vestir nuestra camiseta, pero no solo hablo de jugadores, también de gente que no utiliza la ropa de entrenar sino el despacho y el teléfono. Los futbolistas, en toda la historia, estamos repartidos por el mundo y 'alguien' los trae a Huesca y no da resultado, y se equivoca. Esa es su responsabilidad, pero, paradoja, pocos se hacen responsables".

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También ha reprochado al exdirectivo haberse borrado del proyecto en el peor momento. "Ahora, en tiempos de zozobra, los malos somos los que nos quedamos, los que damos la cara. Mis años de fútbol, toda una vida, me animan a superar la situación", asegura Lasaosa. Sobre Martín González, Ricardo Mur confiesa que ha habido un desgaste muy notable que culminó en su desacreditación en el primer cambio de entrenador del curso: "A partir del cese de Guilló es verdad que la relación se tuerce totalmente, porque él piensa que no hay que cesarlo. El hecho definitivo se vivió en la rueda de prensa de presentación de Jon Pérez 'Bolo', donde, prácticamente, es un desafío en toda regla al club. Por prudencia mantuvimos silencio, pero la situación se va degradando". Una concatenación de desacuerdos que termina con "las decisiones de no traer laterales" y de "no fichar a Javi Hernández".