Adrián Sipán, nuevo secretario técnico de la SD Huesca

El oscense Adrián Sipán (1991) se incorpora a la dirección deportiva de la SD Huesca en funciones de secretario técnico, un cometido que sumará al que ya realiza actualmente como analista del primer equipo. En un comunicado, la SD Huesca ha informado de este nombramiento, con el que quiere reforzar el área de la dirección deportiva con una figura que conoce de primera mano la entidad y también su contexto. Una incorporación que, según el club, también responde a su voluntad de respaldar el papel de profesionales que se han desarrollado en la casa.

Adrián Sipán se incorporó a la SD Huesca en 2013 como entrenador de base y dio el salto al primer equipo en 2016, formando parte del cuerpo técnico de José Antonio Anquela. Desde entonces, ha sido miembro de los diferentes cuerpos técnicos como analista y asistente e incluso llegó a dirigir al equipo en un partido oficial de la temporada 2022-2023. Cuenta con el título UEFA PRO y es profesor de la escuela aragonesa de entrenadores.

Sipán se incorpora así a una estructura que, desde el pasado mes de marzo, está encabezada por Javier Sanz de Arce como nuevo director deportivo. El ejecutivo madrileño reemplazó en el cargo a Ángel Martín González, que fue rescindido ese mismo mes de marzo tras los malos resultados del equipo y los desencuentros con la directiva, agudizados tras el despido de Jon Pérez Bolo como entrenador, extremo que esta misma semana fue confirmado por el presidente Agustín Lasaosa. Finalmente, entrenador y director deportivo salieron a la vez de la entidad oscense que, con el cambio, no logró evitar el descenso a Primera RFEF.

Javier Sanz de Arce fue presentado en El Alcoraz por Lasaosa y el consejero delegado Ricardo Mur y ambos destacaron la preparación pese a su juventud del ejecutivo, y su papel dentro de toda la parcela deportiva del club, modelando un proyecto a medio y largo plazo dentro de la Base Aragonesa de Fútbol, tanto a nivel de primer equipo como de cantera. La SDHuesca continúa así su reestructuración pensando en el regreso inmediato a Segunda División. No ha anunciado todavía a su nuevo entrenador, puesto para el que pretende a Raúl Jardiel, ya desvinculado del Espanyol.