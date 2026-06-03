El Huesca confirma el fichaje de Raúl Jardiel para el banquillo

Raúl Jardiel (Zaragoza, 1982) es ya el nuevo entrenador de la SD Huesca. El técnico aragonés se pone al frente del reto de dirigir al conjunto azulgrana en Primera RFEF, en un nuevo paso dentro de su creciente trayectoria. Llega a El Alcoraz acompañado del también aragonés Pablo Roldán como segundo entrenador.

El nuevo técnico de la SD Huesca se incorpora a la disciplina oscense tras dirigir al filial del RCD Espanyol el pasado curso. Cuenta con experiencia en Primera RFEF, habiendo dirigido al CD Teruel y el CD Arenteiro. El CD Ebro o el CD Brea completan su trayectoria, que inició en las categorías inferiores del Real Zaragoza.

Formado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Jardiel es un entrenador metódico, que se caracteriza por su capacidad de adaptación y de obtener gran rendimiento a sus plantillas.

"Unas contrastadas cualidades que trasladará a la SD Huesca, aportando además sus ganas e ilusión al nuevo proyecto.¡Mucha suerte, Raúl!", dice el club.