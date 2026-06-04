Jardiel, en su presentación como nuevo entrenador de la SD Huesca: "Hay que construir, pero los cimientos están"

Raúl Jardiel se ha mostrado confiado en el proyecto de la SD Huesca de cara al intento de regreso a Segunda División. "Hay que construir, pero los cimientos están", ha admitido este jueves el nuevo entrenador azulgrana en su presentación. Para el técnico, el equipo debe centrarse en "cuidar mucha la mentalidad" y que esta sea "de ganar", algo que él mismo reconoce que "es fácil decirlo, pero luego hay mucho detrás".

El técnico es consciente de que el descenso ha sido un duro golpe. "Creo que se viene un año difícil para todos, se ha salido del fútbol profesional después de muchos años". Por ello, las claves del regreso serán "el compromiso, la pasión, la mentalidad" y la capacidad para "saber soportar malos días y derrotas", algo que también será crucial para mantener enganchada a la afición: "Creo que desde ahí vamos a recuperar una ilusión que se ha podido perder", recalca.

En este sentido, sabe que no será sencillo luchar por el ascenso en Primera RFEF: "Cuanto mayor es el reto y la exigencia, mayor va a ser el rendimiento que puedes obtener. El crecimiento viene siempre con el máximo nivel de exigencia y con los retos más difíciles, y este lo es mucho". Por ello, también siente "una responsabilidad muy grande" al afrontar el desafío en el que "probablemente sea el club de España que mayor crecimiento ha tenido a todos los niveles en los últimos 20 años", aunque todos sus proyectos los encara con el mismo compromiso: "Para mí todos los retos han sido importantes porque me los tomo con el máximo nivel de importancia. Cada paso que doy para mí es el más importante", asegura.

Raúl Jardiel, dentro del estadio de El Alcoraz. / SD Huesca

También ha hecho una lectura del Huesca que quiere mostrar sobre el césped, algo que dependerá de los jugadores que tenga: "Los que juegan son los futbolistas y un entrenador tiene que tratar de optimizar esos recursos. Cada equipo es diferente y eso los futbolistas lo determinan. Luego hay factores que condicionan como han de jugar los equipos, aunque el principal son ellos", afirma Jardiel, para quien "hay muchos aspectos que en cualquier equipo son innegociables".

A este respecto, sobre la confección de la plantilla, subraya que está "trabajando en el mercado de una manera consensuada con la dirección deportiva", con la que hay sintonía: "Creo que estamos muy alineados en lo que queremos. Una buena plantilla ha de integrar jugadores que se complemente. Tiene que tener la energía y la ambición de querer hacerse un hueco de la gente joven, el poso y la madurez del experimentado, jugadores que puedan correr, que jueguen espacios más reducidos. Cuanta mayor complementariedad podamos darle, mayores recursos vamos a tener y más nos vamos a adaptar a una categoría en la que los contextos son más cambiantes".

Por su parte, el consejero delegado del club, Ricardo Mur, ha valorado la asunción de Adrián Sipán de sus nuevas funciones como secretario técnico y ha confirmado que la apuesta por Jardiel como entrenador se alinea con la imagen que quieren que tenga el nuevo proyecto: "Cuenta con esas características que andábamos buscando desde la dirección deportiva para darle ese carácter de juego que queremos a la SD Huesca". El director deportivo, Javier Sanz, ha asegurado que el técnico "llega en el momento idóneo" y está más que preparado: "Tiene una trayectoria que le avala para llegar aquí, está deseoso de una oportunidad como esta. No está aquí por ser de Aragón, sino por sus capacidades, su experiencia y lo que es capaz de hacer con sus equipos".