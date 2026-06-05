La SD Huesca anuncia a su primer fichaje: Quique Fornos se incorpora a la zaga
El jugador gallego de 29 años llega procedente de la Cultural Leonesa, donde ha estado 3 años y ha ascendido a Segunda
La SD Huesca ha anunciado este viernes su primer fichaje para la plantilla del próximo curso: Quique Fornos. El central, nacido en As Pontes (La Coruña) en 1997, llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo con el que ha disputado este curso 14 partidos en Segunda División, donde acumula 707 minutos, y 4 en Copa del Rey, sumando un gol en el torneo del KO.
El jugador, después de estar las tres últimas temporadas en el conjunto castellanoleonés y lograr el ascenso al fútbol profesional, firmará contrato para los dos próximos años con el club azulgrana. El futbolista acumula cerca de 200 partidos entre Primera RFEF y la antigua Segunda División B, por lo que constituye una apuesta por un zaguero con experiencia y que conoce la categoría.
Quique Fornos se formó en las categorías inferiores de Deportivo de La Coruña, llegando a jugar en el filial, antes de que el Racing de Ferrol lo incorporara a sus filas en 2019 y, cuatro temporadas después, la Cultural, donde ha sido uno de los capitanes, se fijara en él para el proyecto de ascenso a Segunda División. El gallego se incorpora a una zaga vacía hasta su llegada.
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