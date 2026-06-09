Dani Jiménez no continuará en la SD Huesca. El guardameta y el club ponen fin a su vinculación después de dos cursos, que se suman a su anterior etapa como azulgrana, en la temporada 2014/2015. En total, más de cien partidos defendiendo la portería oscense, siendo, además, uno de los capitanes del equipo.

"Por todo ello, el club le desea toda la suerte en el futuro, agradeciéndole su gran profesionalidad y compromiso en todo este tiempo. ¡No rebles nunca, Dani! ", escribió el club en un escueto comuncado.