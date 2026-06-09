Gazzaniga defenderá la portería de la SD Huesca la próxima temporada

El guardatemeta Gianfranco Gazzaniga (Ecuador, 1993) defenderá la portería de la SD Huesca la próxima temporada, ampliable, y avalado por su experiencia ya que tiene un amplio conocimiento de la categoría.

Tras militar la pasada temporada en el Real Murcia CF, Gazzaniga, de 1,87 metros y con dominio de todas las facetas de juego, atesora más de 270 partidos entre Primera RFEF y Segunda B, en los que ha demostrado una enorme regularidad, forjando una gran capacidad de liderazgo.

Segun ha informado el club en un comunicado, el nuevo portero del Huesca suma 73 encuentros en dos temporadas en Murcia y fue anteriormente jugador del Racing de Ferrol, equipo con el que logró el ascenso a Segunda División en la campaña 2022-2023.

También lo logró anteriormente con la Ponferradina, con la que debutó en la categoría de plata. El CD El Ejido y las categorías inferiores del Almería completan su formación como futbolista.

Gazzaniga, nacido en Ecuador y con nacionalidad argentina e italiana, es el tercer fichaje de la SD Huesca para la nueva temporada y se pondrá a las órdenes de Raúl Jardiel ya en el inicio del nuevo curso.