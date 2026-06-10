Dani Jiménez se despide del Huesca: "La verdad siempre encuentra su camino, querer sin ser querido también enseña"

Dani Jiménez se ha despedido este miércoles de la SD Huesca y lo ha hecho dejando un mensaje de agradecimiento a los socios, pero también danto a entender la falta de acuerdo con el club de cara a una posible continuidad en el equipo. "La verdad siempre encuentra su camino. Querer sin ser querido también enseña", ha afirmado el guardameta como posdata del escrito que ha publicado en sus redes sociales.

El futbolista andaluz asegura que ha vivido momentos buenos y malos con el conjunto aragonés, pero con un balance positivo: "Durante estos años he intentado mantener el nivel de exigencia que conlleva la portería de la SD Huesca. Una responsabilidad tan exigente como gratificante. Al valorar el camino recorrido, me vienen a la memoria momentos inolvidables y muchas adversidades superadas, tanto personales como grupales. Una ilusión que no pudo completarse y una felicidad inevitablemente imperfecta por el desenlace final. Aun así, el valor generado durante este tiempo hace que me sienta un afortunado gracias a todos vosotros", reconoce.

No obstante, en lo referente a las negociaciones más recientes con la directiva del club, admite que no ha habido buena sintonía y no ha sido posible llegar a un acuerdo: "Entendedme, hay decisiones que nacen de cómo uno se siente valorado y considerado por algunos. Igualmente, reuniré fuerzas, una vez más, para perseverar y seguir mejorando", señala en su publicación en su cuenta de X.

Dani Jiménez, durante el partido entre la SD Huesca y el Córdoba en la última jornada. / @djim_25

En el comunicado, también ha agradecido a los aficionados que le han acompañado durante este paso por Huesca: "Por último, quiero dirigirme a vosotros, afición. Sois el alma de este club. Vuestra pasión y vuestro apoyo constante han sido determinantes en este camino. Gracias por estar siempre. FSSR", concluye.

Desde que el descenso de la SD Huesca se hizo oficial en la penúltima jornada de Liga, ante el Castellón en El Alcoraz, la continuidad de muchos de los jugadores del equipo ha sido la gran cuestión, en especial la de aquellos que tenían cláusula de liberación. Los rumores se centraron en gran parte en el portero azulgrana durante las dos últimas temporadas, Dani Jiménez, que habría tenido una oferta del Córdoba antes incluso de que el equipo se enfrentara al cuadro andaluz en la última jornada.

Sin embargo, una vez acaba da la temporada, fue el propio Dani Jiménez quien desmintió tener ningún acuerdo cerrado y expresó su deseo de negociar con el club para valorar quedarse en la capital altoaragonesa. Este martes, el Huesca hizo oficial su salida, pocas horas antes de anunciar la incorporación bajo palos de Gianfranco Gazzaniga, procedente del Real Murcia, equipo en cuyo proyecto encabezado por Sergi Guilló, quien comenzó la temporada como entrenador del Huesca, estaría una firme propuesta a Dani Jiménez para jugar en Primera RFEF.