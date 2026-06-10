La SD Huesca anuncia el regreso del delantero Sergi Armero

La SD Huesca ha anunciado este miércoles el regreso de Sergi Armero al club. El delantero catalán, que estuvo en la capital altoaragonesa en la temporada 2023-2024, militando en Tercera RFEF con el filial y realizando la pretemporada posterior con el primer equipo antes de salir cedido al Recreativo de Huelva, firma ahora para dos cursos más con el conjunto azulgrana.

Este curso, Armero se ha convertido en el máximo goleador de la SD Tarazona en la categoría de bronce, aunque sus 8 tantos y 1 asistencia no han sido suficientes para evitar el descenso del equipo aragonés a Segunda RFEF. "Delantero zurdo de envergadura, con 1,86 metros, destaca por su presencia aérea y su juego de espaldas, pudiendo jugar también en banda izquierda", así lo describe el propio club en el comunicado oficial de su fichaje.

El atacante, nacido en el año 2002 en Lérida, donde se formó en categorías inferiores, salió en juveniles hacia la SD Eibar y, tras llegar al tercer equipo del club vasco, el Huesca B lo pescó para al proyecto de ascenso a Segunda RFEF. En el filial, el delantero marcó 10 goles convirtiéndose en el máximo anotador. Además, en el verano de 2024, se estrenó como goleador en el primer equipo con un tanto durante un partido amistoso. Con el Recreativo fueron 3 dianas las que logró.

Tras una campaña en la entidad onubense y otra, la presente, en el Tarazona, Armero acumula un total de 63 partidos en Primera Federación y cumple con el perfil de conocedores de la categoría que la dirección deportiva está buscando en sus primeros fichajes. No obstante, y pese a los buenos números, sus dos experiencias en la tercera división española han sido negativas para el equipo en lo deportivo, con dos descensos a Segunda RFEF.

Sergi Armero se convierte así en el quinto fichaje anunciado por el Huesca y se une a la disciplina azulgrana como primera pieza de la única línea que todavía no contaba con incorporaciones en el cuadro de Raúl Jardiel. El atacante catalán completa una lista de ocho fichas con Gazzaniga bajo palos, Quique Fornos y Víctor García en defensa, Pascu Alba y Óscar Sielva —con cuya continuidad cuenta el equipo— en el centro del campo, y dos jugadores del filial que ya han debutado, Willy Chatiliez y Diego Aznar —que no se incorporará hasta enero por su operación de menisco—, siendo estos los únicos jugadores con contrato al acabar la temporada junto al mediocampista de Olot.