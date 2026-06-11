La SD Huesca anuncia el fichaje de Ander Gorostidi

La SD Huesca ha vuelto pescar en el Racing de Ferrol para reforzar el centro del campo. Ander Gorostidi, nacido en San Sebastián en el año 1996 es el sexto fichaje del conjunto azulgrana anunciado en menos de una semana. El acuerdo alcanzado con el jugador es para las dos próximas temporadas en la capital altoaragonesa.

Se trata, de nuevo, un futbolista con sobrada experiencia en la categoría de bronce que, a sus 30 años, ha disputado más de 100 partidos en Primera RFEF y casi otro centenar en la antigua Segunda División B. El jugador vasco se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad llegando a jugar en el Sanse durante cuatro temporadas, marcando 11 goles.

Posteriormente, dio el salto a la categoría de plata con su fichaje por el Alcorcón, jugando 59 partidos en Segunda División en dos temporadas antes de descender a Primera Federación. Pasó entonces al Nástic de Tarragona, donde estuvo durante tres cursos y anotó 6 goles. La última campaña la ha jugado con la elástica del Racing de Ferrol, con la que ha disputado 2.211 minutos en Liga y se enfrentó al Huesca en Copa del Rey.

En su comunicado oficial, la SD Huesca lo describe como un "centrocampista defensivo, con gran despliegue físico y capacidad para dotar de equilibrio al juego". Así, Ander Gorostidi se convierte en la sexta incorporación del club altoaragonés y se suma a una línea en la que están por el momento Óscar Sielva y el recién llegado Pascu Alba.