El central camerunés Mohammed Djetei se suma a la defesa de la SD Huesca

La SD Huesca sigue moviéndose en el mercado antes de su inicio oficial para cerrar fichajes en su columna vertebral. El club ha anunciado este viernes el acuerdo con Mohammed Djetei, nacido en Camerún en 1994, que firma para un año con opción de ampliar el contrato a una segunda temporada.

El futbolista se formó en Camerún hasta los 20 años y, en 2016, viajo a Europa para firmar con el Nástic de Tarragona, con el que jugó tres temporadas en Segunda División, descendiendo en la última. En 2019, fichó por el Córdoba en Segunda B, donde jugó 39 partidos en dos temporadas y anotó 4 goles.

Tras su paso por Andalucía, Djetei se marchó al Albacete para la recién creada Primera RFEF, consiguiendo el ascenso y regresando a la categoría de plata. En su segundo curso en el conjunto manchego, logró con su equipo entrar en el playoff como sexto clasificado y disputó la fase de ascenso a Primera División antes de jugar en Segunda, en la que suma cerca de 90 partidos, su último año en el fútbol español hasta la fecha.

En enero de 2024 salió hacia el Maccabi Netanya de Israel, donde estuvo hasta febrero de este año. En el plano internacional, su rendimiento le permitió debutar con la selección absoluta de Camerún en 2016, formando parte de la plantilla que logró la Copa de Naciones en 2017.

El Huesca lo describe como un "central de envergadura, poderío en el juego aéreo y carácter competitivo". Como séptimo fichaje realizado y con los integrantes actuales de la plantilla de Raúl Jardiel, Djetei formaría la pareja de centrales del conjunto altoaragonés junto a Quique Fornos, la primera incorporación anunciada.