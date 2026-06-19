El Huesca demanda al expresidente Manolo Torres por más de un millón de euros por "negligencia en la gestión" y "percepciones indebidas"

La SD Huesca ha interpuesto una demanda contra su expresidente Manuel Torres en la que reclama una importante cantidad de dinero, que superaría el millón de euros, con motivo de su gestión en dos cargos en la entidad entre 2019 y 2023. La entidad reclama "el resarcimiento del grave daño que ha sufrido como consecuencia de la conducta llevada a cabo por su antiguo Consejero Delegado y Presidente, Sr. Torres, en el ejercicio de los sucesivos cargos que desempeñó en el Club".

En este sentido, la SD Huesca considera que el exdirectivo incurrió "en prácticas contrarias a los deberes de diligencia y lealtad que debe observar todo miembro de un órgano de administración, que han supuesto una pérdida cuantiosa relevante". Por ello, la entidad ha estimado la reparación de los daños ocasionados en una cifra que ronda los 1.200.000 euros.

Manolo Torres, aunque estuvo vinculado a la Fundación Alcoraz desde 2012, recibió el cargo de Consejero Delegado en junio de 2019 y lo ocupó durante 3 años. En mayo de 2022, asumió la presidencia del club y la ostentó durante 13 meses, hasta su dimisión en mayo de 2023. En este tiempo, sostiene el club, que mantuvo "dos tipos de conducta bien diferenciadas" cuyas consecuencias habrían perjudicado a al club a varios niveles y que serían las que han llevado a la propiedad a interponer la denuncia tras no alcanzarse un acuerdo directo entre las partes.

Entre estos comportamientos, el más grave sería el que apunta directamente a ingresos percibidos por él mismo de manera ilegal gracias a su puesto: "Obtuvo ilícitamente percepciones indebidas en concepto de retribuciones fijas, primas, bonus e indemnizaciones como consejero. Dichas percepciones carecían de la debida cobertura estatutaria, pues los estatutos, en su artículo 29, establecían la gratuidad del cargo (a excepción de dietas), y no contaban con el preceptivo acuerdo de la Junta General".

Junto a esta acusación, la denuncia sostiene la existencia de una gestión nefasta que habría llevado al club a un empeoramiento notorio de su situación. "Prescindiendo de las más elementales cautelas contractuales, no realizó las actuaciones necesarias para la devolución formal de la posesión de los inmuebles, que permanecieron vacíos durante años. Esta omisión provocó que la SD Huesca tuviera que hacer frente al pago de las rentas y los gastos judiciales de un local totalmente inútil".

Tal y como explica la demanda, la cantidad de los supuestos daños en el periodo en que se produjeron estaría cerca de llegar al millón de euros, cifra que rebasaría con la solicitud de intereses. "Por lo que respecta a la clase de juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 LEC, ha expresado justificadamente en su escrito inicial la cuantía de la demanda, en concreto, ha señalado que la cuantía es de 933.220,06 €, por lo que procede sustanciar el proceso por los trámites del juicio ordinario, según dispone el artículo 249.2 LEC".

Además, la SD Huesca indica que "con carácter previo a la interposición de la demanda" trató de ponerse en contacto con Manolo Torres para encontrar "una solución amistosa, primero a través de una negociación entre las partes y sus letrados y, posteriormente, mediante la tramitación formal de un Medio Adecuado para la Solución de Conflictos".