La SD Huesca renueva a Marc Aznar, jugador del filial que se incorpora al primer equipo

La SD Huesca ha anunciado este lunes la renovación de Marc Aznar (Barcelona, 2006). El defensa central, jugador del filial esta temporada, firma por dos años más con la entidad azulgrana, por lo que seguirá vinculado hasta 2028, con la intención de incorporarlo a la disciplina del primer equipo a las órdenes de Raúl Jardiel.

El zaguero es canterano del Girona y ha estado convocado con las categorías inferiores de la selección española de fútbol. Este curso, Aznar ha sido una pieza clave durante la primera vuelta del campeonato en el proyecto de Luis Arcas en el Huesca B, que se ha quedado a las puertas de jugar el playoff de ascenso a Segunda Federación.

En Tercera RFEF, el futbolista catalán ha disputado 26 partidos y ha anotado dos goles hasta el mes de febrero. En marzo, Aznar entró en dinámica del primer equipo bajo el mando, primero, de Jon Pérez 'Bolo' y más tarde de José Luis Oltra. En total, el jugador ha estado en 7 convocatorias en Segunda División.

Además, debutó en la Liga de plata en la última jornada ante el Córdoba, con el conjunto altoaragonés ya descendido a Primera RFEF. En el Nuevo Arcángel, Aznar salió en el descanso, por Javi Mier, y disfrutó de sus primeros 45 minutos en Segunda División. El club lo define en su comunicado como un jugador "joven, con una gran proyección y margen de crecimiento".