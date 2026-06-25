Rafa Tresaco vuelve al Huesca dos años después de su salida del club azulgrana

La SD Huesca y el futbolista Rafa Tresaco han alcanzado un acuerdo para que el extremo defienda de nuevo la camiseta azulgrana durante las dos próximas temporadas.

Con experiencia tanto en Segunda División como en Primera Federación, Tresaco se convierte en la octava incorporación del conjunto de Raúl Jardiel para el nuevo curso.

El jugador serrablés ya conoce el club oscense, del que formó parte entre 2022 y 2024. Tras incorporarse al filial azulgrana después de su experiencia en la cantera del Real Zaragoza y de jugar en el Racing de Santander y el Marbella, fue una pieza importante del equipo que disputó el playoff de ascenso a Segunda Federación en la temporada 2022/23.

Su progresión le llevó a debutar con el primer equipo en la jornada 4 de LaLiga Hypermotion, frente al CD Mirandés, iniciando una campaña en la que disputó 16 encuentros oficiales con la SD Huesca.

Tras su primera etapa en El Alcoraz, Tresaco puso rumbo al Zamora CF, donde firmó una destacada temporada en Primera Federación con seis goles y cuatro asistencias.

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Ese rendimiento le permitió regresar al fútbol profesional de la mano de la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que la pasada campaña disputó 24 encuentros en Segunda División, anotando dos goles, uno de ellos precisamente en El Alcoraz contra el Huesca, y repartiendo cuatro asistencias.