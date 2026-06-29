El mediapunta Luismi Redondo, décima incorporación de la SD Huesca
Llega tras un acuerdo de traspaso con el FC Andorra, aunque la última temporada la disputó cedido en el Cartagena, y firma por dos campañas
Luismi Redondo es el noveno fichaje de la SD Huesca para Primera RFEF, el décimo contando la promoción de Marc Aznar al primer equipo. El mediapunta extremeño llega traspasado del FC Andorra, si bien la última campaña la disputó cedido en el FC Cartagena, y ha firmado por dos temporadas.
A sus 28 años, acumula 149 partidos entre Primera Federación y Segunda B, en los que ha anotado 31 goles y repartido 15 asistencias.
"Formado en la cantera del UP Plasencia, completó su etapa de formación en clubs como el Deportivo de La Coruña y el Valencia CF. Tras un breve paso por el Ciudad de Lucena, recaló en el Córdoba CF en la temporada 20-21, donde alternó el filial y el primer equipo. Un año más tarde, fue una pieza importante en el filial cordobesista que logró el ascenso a Primera Federación, disputando 31 encuentros y anotando ocho goles", explicó el Huesca.
"Posteriormente, militó en la AD Ceuta antes de firmar por el Antequera CF en la temporada 23-24, donde protagonizó una gran campaña, con 13 goles y siete asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes de la categoría. Su rendimiento le abrió las puertas del FC Andorra, con el que consiguió el ascenso al fútbol profesional en la temporada 24-25. La pasada temporada jugó cedido en el FC Cartagena", agregó.
Luismi Redondo es la décima incorporación tras las de Quique Fornos, Víctor García, Gianfranco Gazzaniga, Pascu Alba, Sergi Armero, Djetei, Ander Gorostidi, Rafa Tresaco y la promoción de Marc Aznar. Del curso pasado se mantienen Óscar Sielva y Diego Aznar por el momento, por lo que Raúl Jardiel ya tiene una base sobre la que trabajar.
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