Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Soberón AlbaceteAzcónEdificio centenario ZaragozaFaltan medicamentosLibrería AragónManu Molina
instagramlinkedin

SD HUESCA

Sergi Enrich seguirá en el Huesca dos años más

El delantero se queda en el club azulgrana en Primera RFEF

Sergi Enrich, durante el calentamiento del partido ante la Cultural Leonesa.

Sergi Enrich, durante el calentamiento del partido ante la Cultural Leonesa. / SD Huesca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Huesca

Sergi Enrich (Ciutadella, Menorca, 1990) continuará vistiendo la camiseta de la SD Huesca hasta 2028, en virtud del acuerdo anunciado este martes entre el club y el delantero para que este siga en la entidad azulgrana dos temporadas más.

Desde su llegada al conjunto oscense en el verano de 2024, procedente del Real Zaragoza, primero cedido y después en propiedad, Enrich ha disputado 75 partidos oficiales y ha anotado 11 goles. En la pasada temporada jugó en 35 partidos, anotando cuatro goles.

Noticias relacionadas y más

Con esta renovación, la SD Huesca asegura la continuidad de uno de los futbolistas con mayor trayectoria de la plantilla, que seguirá aportando su competitividad, madurez y capacidad para ayudar al crecimiento del grupo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents