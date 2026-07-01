El Huesca traspasa a Ntamack al Piast Gliwice polaco

La SD Huesca y el Piast Gliwice han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero franco-camerunés Samuel Ntamack, que jugará en el club polaco después de ser cedido al Amiens SC en el último tramo del pasado curso.

Ntamack, de 26 años, llegó a la SD Huesca en el mercado de verano de la temporada 25/26, procedente del Annecy francés, y formó parte del equipo altoaragonés hasta el mes de febrero, cuando recaló en el Amiens de la Ligue 2 de Francia.

En su etapa como jugador azulgrana participó en 12 encuentros de LaLiga y dos de Copa del Rey, anotando cuatro tantos. Pese a sus números, fue un fichaje fallido del entonces director deportivo Ángel Martín González y no terminó nunca de contar ni para Guilló ni para Bolo.

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La SD Huesca le agradece al delantero centro su profesionalidad en su estancia en el club y le desea la mayor de las suertes en sus retos futuros, tras su paso por el club oscense donde no cuajó todo lo que se esperaba de él.