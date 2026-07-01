Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlcubierreMachismo Laura LópezReal ZaragozaReforma Parque PignatelliFilas El CaracolBanderas negras
instagramlinkedin

El Huesca traspasa a Ntamack al Piast Gliwice polaco

El delantero deja el club altoaragonés tras solo 12 partidos en cuatro meses, con una cesión entre enero y junio

Samuel Ntamack, con la camiseta del Huesca en un partido.

Samuel Ntamack, con la camiseta del Huesca en un partido. / SD Huesca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La SD Huesca y el Piast Gliwice han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del delantero franco-camerunés Samuel Ntamack, que jugará en el club polaco después de ser cedido al Amiens SC en el último tramo del pasado curso.

Ntamack, de 26 años, llegó a la SD Huesca en el mercado de verano de la temporada 25/26, procedente del Annecy francés, y formó parte del equipo altoaragonés hasta el mes de febrero, cuando recaló en el Amiens de la Ligue 2 de Francia.

En su etapa como jugador azulgrana participó en 12 encuentros de LaLiga y dos de Copa del Rey, anotando cuatro tantos. Pese a sus números, fue un fichaje fallido del entonces director deportivo Ángel Martín González y no terminó nunca de contar ni para Guilló ni para Bolo.

Noticias relacionadas

La SD Huesca le agradece al delantero centro su profesionalidad en su estancia en el club y le desea la mayor de las suertes en sus retos futuros, tras su paso por el club oscense donde no cuajó todo lo que se esperaba de él.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents