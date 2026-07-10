Djetei muestra ambición y Javier Sanz, tranquilidad en la SD Huesca

El jugador camerunés Mohamed Djetei ha dicho este viernes en su presentación como nuevo jugador de la SD Huesca que llega al equipo con mucha ilusión y muchas ganas de hacer una buena temporada con el conjunto oscense: "Me gusta la Liga española y podemos hacer un buen papel", aseguró el defensa, que añadió: "Cuando se me presentó la oportunidad, no lo pensé dos veces para venir aquí", ha señalado el nuevo efectivo azulgrana, que ha añadido que tiene amigos que le han hablado bien de su nuevo destino y de una ciudad "que es pequeña y acogedora, parecido a Albacete", donde también jugó.

Acerca del grupo al que se incorpora, ha observado: "Casi todos somos nuevos en el equipo y todos queremos demostrar que estamos preparados para jugar". A la hora de definirse, Djetei ha indicado que es "un defensor contundente, rápido y bueno en los balones aéreos", a la vez que ha recordado que casi toda su carrera deportiva la ha desarrollado en España, tras llegar al Nàstic de Tarragona en 2016 y pasar posteriormente por el Córdoba y el Albacete.

Javier Sanz. "Estoy contento, lo que estamos trayendo es lo que estamos queriendo traer. La gente que está viniendo es la gente que quiere venir. No nos movemos por los aspectos económicos, sino por el aspecto deportivo y la mentalidad competitiva"

La vía de Ismael Sierra

Mientras, el director deportivo del Huesca, Javier Sanz de Arce, exhibió tranquilidad en sus palabras sobre la configuración de la plantilla: "En Benasque me gustaría tener un grueso importante, un 75-80 % de la plantilla. Sé que el mercado es el que marca los tiempos, pero estamos en ese camino. Es verdad que no sé si podremos llegar, pero si no llegamos tampoco es un problema, porque hay cosas del mercado que tenemos que esperar y vamos a esperar hasta un tiempo lógico", dijo, sin querer entrar el el deseo de fichar a Ismael Sierra, que fue canterano del Huesca, un objetivo que parece imposible porque la idea de Estoril es un traspaso y el jugador tiene opciones en Segunda: "El mercado marcará si sale de allí, si no sale, si viene aquí o si va a otro lado. Al final son muchas partes las que se tienen que poner de acuerdo. Obviamente, es un jugador que nos gusta porque es un futbolista apetecible".

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"Estoy contento, lo que estamos trayendo es lo que estamos queriendo traer. La gente que está viniendo es la gente que quiere venir. No nos movemos por los aspectos económicos, sino por el aspecto deportivo y la mentalidad competitiva de tener la entereza de saber qué proyecto es, qué ciudad es y qué objetivos tenemos", aseveró sobre el devenir de este mercado veraniego