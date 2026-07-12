El centrocampista Jimmy Suárez, nuevo jugador de la SD Huesca

El asturiano Jimmy Suárez es nuevo centrocampista de la SD Huesca. El medio, de 29 años, llega procedente del AEK Larnaca de Chipre y ha firmado para las dos próximas temporadas.

La gran mayoría de su trayectoria futbolística pasa por el Real Oviedo, donde se incorporó en edad juvenil. Tras una temporada cedido al Astur, equipo también ovetense, regresó al Real Oviedo en la 2016-2017 como jugador de su filial en Tercera División.

Tras dos brillantes temporadas da el salto al primer equipo en la 2018-2019, de la mano de Anquela, extécnico de la SD Huesca incorporándose a la dinámica de entrenamientos y acabando la temporada siendo titular en tres partidos. Esto le permite hacerse un hueco en el equipo como profesional y renovar hasta 2024. Se convierte en una pieza importante en ese tiempo, llegando a ser uno de los capitanes.

Una vez finalizado su contrato, da el salto al fútbol internacional, fichando por el AEK Larnaca de la primera de Chipre, participando en Conference League y Europa League.

"Mediocentro de perfil más defensivo, destaca por su buen posicionamiento y su capacidad de recuperación. De esta manera, aportará solidez a la pizarra de Raúl Jardiel, poniéndose a sus órdenes ya en este arranque de la pretemporada", dijo el club.

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Con esta incorporación continúan los fichajes en la SD Huesca. Además de Jimmy han llegado Djetei, Iván Rodríguez, Luismi Redondo, Pascu Alba, Quique Fornos, Víctor García, Rafa Tresaco, Ander Gorostidi, Sergi Armero y Gianfranco Gazzaniga. Además, ha promocionado Marc Aznar del filial, se ha renovado a Jaime Escario y a Sergi Enrich y siguen Diego Aznar y Óscar Sielva, por lo que Raúl Jardiel tiene una buena base para comenzar la pretemporada. También están Willy Chatiliez, Álex Fita y Raúl Alarcón, que estaban cedidos y volvieron.