La SD Huesca respalda al CB Peñas con 100.000 € para "garantizar su continuidad"

La SD Huesca otorgará al CB Peñas el respaldo necesario para poder solventar la situación económica que atraviesa y garantizar su continuidad deportiva. Así lo ha anunciado el equipo de El Alcoraz en un comunicado: "En un trabajo conjunto con el Gobierno de Aragón, la Diputación provincial y el Ayuntamiento oscense, el club azulgrana ha acordado con la entidad peñista la aportación de 100.000 euros, correspondientes a una subvención del Gobierno de Aragón pendiente de recibir".

"De esta manera, con el adelanto de esta cuantía, el CB Peñas podrá ponerse al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y Hacienda, y ser así apto para recibir dicha subvención. Además de poder pagar a tiempo el canon necesario para inscribirse en la Segunda FEB y garantizar competir en esta temporada", prosigue el escrito.

"La SD Huesca quiere así mostrar su compromiso ya no solo con el deporte de la ciudad, si no con toda la sociedad oscense, a través de una institución que ha sido emblema de Huesca, representándola al máximo nivel nacional. De hecho, el vínculo entre clubes se ha visto reflejado en los últimos años a través de diversas iniciativas y colaboraciones", concluye la misiva de la entidad azulgrana.