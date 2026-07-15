La SD Huesca respalda al CB Peñas con 100.000 € para "garantizar su continuidad"
El conjunto azulgrana aportará la cuantía, como adelanto de la subvención del Gobierno de Aragón, que permitirá a la entidad peñista ponerse al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y Hacienda, para ser así apto para recibir dicha ayuda
La SD Huesca otorgará al CB Peñas el respaldo necesario para poder solventar la situación económica que atraviesa y garantizar su continuidad deportiva. Así lo ha anunciado el equipo de El Alcoraz en un comunicado: "En un trabajo conjunto con el Gobierno de Aragón, la Diputación provincial y el Ayuntamiento oscense, el club azulgrana ha acordado con la entidad peñista la aportación de 100.000 euros, correspondientes a una subvención del Gobierno de Aragón pendiente de recibir".
"De esta manera, con el adelanto de esta cuantía, el CB Peñas podrá ponerse al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y Hacienda, y ser así apto para recibir dicha subvención. Además de poder pagar a tiempo el canon necesario para inscribirse en la Segunda FEB y garantizar competir en esta temporada", prosigue el escrito.
"La SD Huesca quiere así mostrar su compromiso ya no solo con el deporte de la ciudad, si no con toda la sociedad oscense, a través de una institución que ha sido emblema de Huesca, representándola al máximo nivel nacional. De hecho, el vínculo entre clubes se ha visto reflejado en los últimos años a través de diversas iniciativas y colaboraciones", concluye la misiva de la entidad azulgrana.
- El Real Zaragoza, vendido al grupo inversor A.GAIN, que tendrá el 60% de las acciones por el 40% de Mas y Forcén
- Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones
- ¿Quién está detrás de A.GAIN? Los nuevos dueños del Real Zaragoza tienen participaciones en el Atlético de Madrid y en el Leeds
- Estas son las cuatro cabezas visibles que ahora controlan el Real Zaragoza a través de A.GAIN
- Los traspasos de Samed Bazdar y Adrián Liso y la posición de fuerza del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza, sin limitación de fichas: podrá fichar a los jugadores que quiera para redondear la plantilla